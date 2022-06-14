https://ria.ru/20220614/ssha-1795325779.html
Аналитик указал на ошибки американских лидеров
Аналитик указал на ошибки американских лидеров - РИА Новости, 14.06.2022
Аналитик указал на ошибки американских лидеров
Текущая ситуация в США, включая нестабильность на рынках, растущую инфляцию, общественные беспорядки и риски военных действий, прямо показывает ошибки... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:45
2022-06-14T22:45
2022-06-14T22:46
экономика
цены на нефть
сша
федеральная резервная система сша
министерство труда сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Текущая ситуация в США, включая нестабильность на рынках, растущую инфляцию, общественные беспорядки и риски военных действий, прямо показывает ошибки американских лидеров, заявил РИА Новости финансовый аналитик и бывший управляющий хедж-фонда Чарльз Ортел.По мнению Ортела, для решения стоящих перед американской экономикой задач необходимы, прежде всего, политические изменения, а не сохранение доверия к правительству США."Люди должны избегать бюрократов-всезнаек, которые навязывают доверчивому обществу нерегулируемый глобализм и дефицитные расходы", - считает он.При этом, по оценкам аналитика, нынешнее положение в Соединенных Штатах усугубляют чрезмерно высокие и неэффективные государственные расходы, которые отрицательно влияют на реальную экономику, рост потребительских цен и стоимость жизни в стране.По мнению старшего преподавателя Брауновского университета на пенсии Барри Фридмана, в качестве мер поддержки американской экономики следует рассматривать сокращение бюджетных расходов и проведение налоговой реформы в стране."Комитетам конгресса следует меньше позволять сохраняться высоким уровням дефицита, при которых затраты на государственный долг начинают сильнее влиять на госрасходы", - заявил он РИА Новости."Думаю, что ужесточение монетарной политики может быть эффективным без драконовских мер и глубокой рецессии, однако будут иметь место сложности на рынках недвижимости и в производстве товаров длительного пользования", - добавил эксперт.В то же время историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон в беседе с РИА Новости указывает на то, что текущие проблемы в экономике являются следствием программы количественного смягчения, запущенной в США после финансового кризиса 2008 года, в рамках которой ФРС проводила масштабный выкуп с рынков государственных облигаций и ипотечных ценных бумаг для снижения процентных ставок по ним."Загадка не в том, почему инфляция возникает сейчас, а в том, почему ее не было примерно в 2011 году, когда началось количественное смягчение и регулирование администрации Обамы. Если бы она появилась тогда, можно было бы избежать многих страданий и растрат", - отметил Хатчинсон.При этом заместитель директора Национального экономического совета Бхарат Рамамурти считает, что США были готовы к наблюдаемой в стране инфляция. В интервью телеканалу Bloomberg он также заявил, инфляция является глобальной проблемой для мировой экономики, а рост цен на топливо в США является результатом действий нефтепереработчиков.В июне министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Стоимость бензина в стране также бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. При этом государственный долг страны по итогам прошлого финансового года превысил рекордные 30 триллионов долларов, достигнув новых исторических максимумов.
https://ria.ru/20220614/ssha-1795183166.html
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша, министерство труда сша
22:45 14.06.2022 (обновлено: 22:46 14.06.2022)
Аналитик указал на ошибки американских лидеров
Финансовый аналитик Ортел: ситуация в США говорит об ошибках американских властей
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Текущая ситуация в США, включая нестабильность на рынках, растущую инфляцию, общественные беспорядки и риски военных действий, прямо показывает ошибки американских лидеров, заявил РИА Новости финансовый аналитик и бывший управляющий хедж-фонда Чарльз Ортел.
"На волатильных рынках, в бушующей инфляции, в беспорядках и в надвигающейся угрозе войны мы должны ясно увидеть, насколько неправы были слишком многие идейные лидеры", - отметил эксперт.
По мнению Ортела, для решения стоящих перед американской экономикой задач необходимы, прежде всего, политические изменения, а не сохранение доверия к правительству США.
"Люди должны избегать бюрократов-всезнаек, которые навязывают доверчивому обществу нерегулируемый глобализм и дефицитные расходы", - считает он.
При этом, по оценкам аналитика, нынешнее положение в Соединенных Штатах усугубляют чрезмерно высокие и неэффективные государственные расходы, которые отрицательно влияют на реальную экономику, рост потребительских цен и стоимость жизни в стране.
По мнению старшего преподавателя Брауновского университета на пенсии Барри Фридмана, в качестве мер поддержки американской экономики следует рассматривать сокращение бюджетных расходов и проведение налоговой реформы в стране.
"Комитетам конгресса следует меньше позволять сохраняться высоким уровням дефицита, при которых затраты на государственный долг начинают сильнее влиять на госрасходы", - заявил он РИА Новости.
"Думаю, что ужесточение монетарной политики может быть эффективным без драконовских мер и глубокой рецессии, однако будут иметь место сложности на рынках недвижимости и в производстве товаров длительного пользования", - добавил эксперт.
В то же время историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон в беседе с РИА Новости указывает на то, что текущие проблемы в экономике являются следствием программы количественного смягчения, запущенной в США
после финансового кризиса 2008 года, в рамках которой ФРС
проводила масштабный выкуп с рынков государственных облигаций и ипотечных ценных бумаг для снижения процентных ставок по ним.
"Загадка не в том, почему инфляция возникает сейчас, а в том, почему ее не было примерно в 2011 году, когда началось количественное смягчение и регулирование администрации Обамы. Если бы она появилась тогда, можно было бы избежать многих страданий и растрат", - отметил Хатчинсон.
При этом заместитель директора Национального экономического совета Бхарат Рамамурти считает, что США были готовы к наблюдаемой в стране инфляция. В интервью телеканалу Bloomberg он также заявил, инфляция является глобальной проблемой для мировой экономики, а рост цен на топливо в США является результатом действий нефтепереработчиков.
В июне министерство труда США
отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Стоимость бензина в стране также бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. При этом государственный долг страны по итогам прошлого финансового года превысил рекордные 30 триллионов долларов, достигнув новых исторических максимумов.