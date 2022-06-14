https://ria.ru/20220614/ssha-1795322363.html

США и союзники договорились о партнерстве в сфере полезных ископаемых

США и союзники договорились о партнерстве в сфере полезных ископаемых - РИА Новости, 14.06.2022

США и союзники договорились о партнерстве в сфере полезных ископаемых

США, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран-союзников договорились о создании Партнерства для обеспечения безопасности цепочек поставок полезных... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T21:57

2022-06-14T21:57

2022-06-14T21:57

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран-союзников договорились о создании Партнерства для обеспечения безопасности цепочек поставок полезных ископаемых, сообщил во вторник госдепартамент США.Партнерство, по замыслу его участников, должно "обеспечить поддержку цепочек поставок ключевых полезных ископаемых". Инициатива, которую также поддержали Великобритания, Германия, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Европейская комиссия, была анонсирована в ходе проходящей в Торонто международной конференции геологоразведчиков и геологодобытчиков."Цель партнерства - обеспечение того, чтобы важнейшие ископаемые производились, обрабатывались и перерабатывались так, чтобы страны могли в полной мере получать экономическую выгоду от своей геологической деятельности", - сообщили в ведомстве. Планируется, что "партнерство поможет стимулировать государственные и частные инвестиции" при соблюдении высочайших стандартов в сфере экологии и других областях, сообщили в Вашингтоне.

https://ria.ru/20220614/nato-1795292500.html

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в мире, великобритания, германия, финляндия