https://ria.ru/20220614/ssha-1795298066.html

В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина

В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина - РИА Новости, 14.06.2022

В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина

Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T19:04

2022-06-14T19:04

2022-06-14T22:42

россия

санкции в отношении россии

европа

сша

линдси грэм

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube.Он напомнил, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм утверждал, что Россия экономически сопоставима с Италией. Тогда парламентарий сказал, что не понимает, как Путину удается выигрывать партию в покер, "имея на руках настолько слабые карты"."Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. <…> Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — объяснил эксперт.По его мнению, российскую экономику корректнее было бы сравнивать с крупнейшей в Европе немецкой или даже японской. Попытка разорвать торговое сотрудничество с Москвой будет грозить перестройкой всего глобального рынка, заключил специалист.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220614/evropa-1795246170.html

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, санкции в отношении россии, европа, сша, линдси грэм, владимир путин, в мире