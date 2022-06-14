Рейтинг@Mail.ru
В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/ssha-1795298066.html
В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина
В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина - РИА Новости, 14.06.2022
В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина
Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:04
2022-06-14T22:42
россия
санкции в отношении россии
европа
сша
линдси грэм
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube.Он напомнил, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм утверждал, что Россия экономически сопоставима с Италией. Тогда парламентарий сказал, что не понимает, как Путину удается выигрывать партию в покер, "имея на руках настолько слабые карты"."Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. &lt;…&gt; Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — объяснил эксперт.По его мнению, российскую экономику корректнее было бы сравнивать с крупнейшей в Европе немецкой или даже японской. Попытка разорвать торговое сотрудничество с Москвой будет грозить перестройкой всего глобального рынка, заключил специалист.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220614/evropa-1795246170.html
https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html
https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e1ae9480d3fee1d4e9eeda536e937f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкции в отношении россии, европа, сша, линдси грэм, владимир путин, в мире
19:04 14.06.2022 (обновлено: 22:42 14.06.2022)
 
В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина

Политический обозреватель Дор заявил о чудовищной ошибке США в отношении экономики России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube.
Он напомнил, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм утверждал, что Россия экономически сопоставима с Италией. Тогда парламентарий сказал, что не понимает, как Путину удается выигрывать партию в покер, "имея на руках настолько слабые карты".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
16:36
В Турции заявили о крахе плана Евросоюза "наказать Россию"
"Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. <…> Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — объяснил эксперт.
По его мнению, российскую экономику корректнее было бы сравнивать с крупнейшей в Европе немецкой или даже японской. Попытка разорвать торговое сотрудничество с Москвой будет грозить перестройкой всего глобального рынка, заключил специалист.
АЭС Вогтль в штате Джорджия, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00
Америка тратит миллиарды, чтобы выбраться из русского капкана
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России
 
РоссияСанкции в отношении РоссииЕвропаСШАЛиндси ГрэмВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала