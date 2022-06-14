19:04 14.06.2022 (обновлено: 22:42 14.06.2022)
В США признали, что допустили чудовищную ошибку в отношении Путина
Политический обозреватель Дор заявил о чудовищной ошибке США в отношении экономики России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России, заявил политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube.
Он напомнил, что в 2014 году сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм утверждал, что Россия экономически сопоставима с Италией. Тогда парламентарий сказал, что не понимает, как Путину удается выигрывать партию в покер, "имея на руках настолько слабые карты".
"Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. <…> Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", — объяснил эксперт.
По его мнению, российскую экономику корректнее было бы сравнивать с крупнейшей в Европе немецкой или даже японской. Попытка разорвать торговое сотрудничество с Москвой будет грозить перестройкой всего глобального рынка, заключил специалист.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Запад усилил санкционное давление, в том числе и в сфере энергетики. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российской нефти и газа. Тем не менее ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, спровоцировав рекордный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.