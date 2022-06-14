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Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку - РИА Новости, 14.06.2022
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Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку - РИА Новости, 14.06.2022
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
Саммит Америк, на который отказались приехать лидеры ряда стран, доказал, что США больше не контролируют Латинскую Америку, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:27
2022-06-14T18:27
в мире
цены на нефть
сша
латинская америка
куба
организация американских государств
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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. Саммит Америк, на который отказались приехать лидеры ряда стран, доказал, что США больше не контролируют Латинскую Америку, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Боливии Эво Моралес."У США уже нет контроля в (Латинской) Америке. Этот саммит Америк стал решительным провалом для США и ОАГ. США произвольно исключают три страны. В солидарность с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа несколько президентов не участвуют. Из 22 выступлений во время 20 задавались вопросы, почему нет Кубы, Венесуэлы и Никарагуа… Это важный момент", - сказал он."Раньше исключение из Организации американских государств внушало страх, сегодня это честь. Таким образом, США теряют гегемонию в регионе", - добавил Моралес.Саммит Америк прошел в Калифорнии в начале июня.
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в мире, цены на нефть, сша, латинская америка, куба, организация американских государств
18:27 14.06.2022
 
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку

Экс-глава Боливии Моралес: саммит Америк показал, что США теряют контроль в регионе

© AFP 2022 / Don EmmertБывший президент Боливии Эво Моралес
Бывший президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / Don Emmert
Бывший президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. Саммит Америк, на который отказались приехать лидеры ряда стран, доказал, что США больше не контролируют Латинскую Америку, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Боливии Эво Моралес.
США уже нет контроля в (Латинской) Америке. Этот саммит Америк стал решительным провалом для США и ОАГ. США произвольно исключают три страны. В солидарность с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа несколько президентов не участвуют. Из 22 выступлений во время 20 задавались вопросы, почему нет Кубы, Венесуэлы и Никарагуа… Это важный момент", - сказал он.
"Раньше исключение из Организации американских государств внушало страх, сегодня это честь. Таким образом, США теряют гегемонию в регионе", - добавил Моралес.
Саммит Америк прошел в Калифорнии в начале июня.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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В миреЦены на нефтьСШАЛатинская АмерикаКубаОрганизация американских государств
 
 
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