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Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку - РИА Новости, 14.06.2022
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
Саммит Америк, на который отказались приехать лидеры ряда стран, доказал, что США больше не контролируют Латинскую Америку, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:27
2022-06-14T18:27
2022-06-14T18:27
в мире
цены на нефть
сша
латинская америка
куба
организация американских государств
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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. Саммит Америк, на который отказались приехать лидеры ряда стран, доказал, что США больше не контролируют Латинскую Америку, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Боливии Эво Моралес."У США уже нет контроля в (Латинской) Америке. Этот саммит Америк стал решительным провалом для США и ОАГ. США произвольно исключают три страны. В солидарность с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа несколько президентов не участвуют. Из 22 выступлений во время 20 задавались вопросы, почему нет Кубы, Венесуэлы и Никарагуа… Это важный момент", - сказал он."Раньше исключение из Организации американских государств внушало страх, сегодня это честь. Таким образом, США теряют гегемонию в регионе", - добавил Моралес.Саммит Америк прошел в Калифорнии в начале июня.
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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в мире, цены на нефть, сша, латинская америка, куба, организация американских государств
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
Экс-глава Боливии Моралес: саммит Америк показал, что США теряют контроль в регионе