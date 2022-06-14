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США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес - РИА Новости, 14.06.2022
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США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес - РИА Новости, 14.06.2022
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес
США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:15
2022-06-14T18:18
в мире
цены на нефть
сша
россия
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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес."К сожалению, это провокация США в отношении России с помощью НАТО. Конечно, любая страна, которая гарантирует свой суверенитет, свою независимость, достоинство и свободу своего народа, свою идентичность, обязана их защищать", - сказал он."США в результате этого конфликта теряют свою гегемонию и экономику… Почему я говорю, что они проигрывают экономически в этой войне, спровоцированной ими же? Потребительские цены растут… ВВП снижается… Это факты. В российско-украинском конфликте США теряют экономику и наносят ущерб своему народу", - отметил Моралес.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, нато
18:15 14.06.2022 (обновлено: 18:18 14.06.2022)
 
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес

Экс-президент Боливии Моралес: США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
"К сожалению, это провокация США в отношении России с помощью НАТО. Конечно, любая страна, которая гарантирует свой суверенитет, свою независимость, достоинство и свободу своего народа, свою идентичность, обязана их защищать", - сказал он.
"США в результате этого конфликта теряют свою гегемонию и экономику… Почему я говорю, что они проигрывают экономически в этой войне, спровоцированной ими же? Потребительские цены растут… ВВП снижается… Это факты. В российско-украинском конфликте США теряют экономику и наносят ущерб своему народу", - отметил Моралес.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 23:18
Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России
 
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