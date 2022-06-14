https://ria.ru/20220614/ssha-1795280805.html
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес - РИА Новости, 14.06.2022
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес
США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:15
2022-06-14T18:15
2022-06-14T18:18
в мире
цены на нефть
сша
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138a035dff8d9264cd00b8b5b4144ec9.jpg
МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес."К сожалению, это провокация США в отношении России с помощью НАТО. Конечно, любая страна, которая гарантирует свой суверенитет, свою независимость, достоинство и свободу своего народа, свою идентичность, обязана их защищать", - сказал он."США в результате этого конфликта теряют свою гегемонию и экономику… Почему я говорю, что они проигрывают экономически в этой войне, спровоцированной ими же? Потребительские цены растут… ВВП снижается… Это факты. В российско-украинском конфликте США теряют экономику и наносят ущерб своему народу", - отметил Моралес.
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fe52eb97048907c5d11d0737772f4d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, россия, нато
18:15 14.06.2022 (обновлено: 18:18 14.06.2022)
США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес
Экс-президент Боливии Моралес: США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически