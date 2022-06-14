https://ria.ru/20220614/ssha-1795280805.html

США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес

США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес - РИА Новости, 14.06.2022

США, развязав конфликт на Украине, проигрывают экономически, заявил Моралес

США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:15

2022-06-14T18:15

2022-06-14T18:18

в мире

цены на нефть

сша

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138a035dff8d9264cd00b8b5b4144ec9.jpg

МОНТЕВИДЕО, 14 июн – РИА Новости. США, спровоцировав конфликт на Украине, проигрывают и в экономике, и в социальной сфере, сообщил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес."К сожалению, это провокация США в отношении России с помощью НАТО. Конечно, любая страна, которая гарантирует свой суверенитет, свою независимость, достоинство и свободу своего народа, свою идентичность, обязана их защищать", - сказал он."США в результате этого конфликта теряют свою гегемонию и экономику… Почему я говорю, что они проигрывают экономически в этой войне, спровоцированной ими же? Потребительские цены растут… ВВП снижается… Это факты. В российско-украинском конфликте США теряют экономику и наносят ущерб своему народу", - отметил Моралес.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сша, россия, нато