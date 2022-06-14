https://ria.ru/20220614/spetsoperatsiya-1795144607.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:11
2022-06-14T13:11
2022-06-14T15:36
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части вели бои в промзоне Северодонецка и Лисичанске, осуществляли зачистку химкомбината "Азот". По данным Народной милиции ЛНР, украинские войска, заблокированные на этом предприятии, находятся в катастрофическом положении, поскольку лишены снабжения.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 392 района сосредоточения живой силы и техники противника, 21 пункт управления, четыре склада боеприпасов и горючего. Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, а также перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".Накануне Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под артиллерийский огонь попали все районы города. Пострадали в основном гражданские объекты: многоквартирные и частные жилые дома, роддом, рынок, храм, общежитие и школа-интернат. Украинские военные использовали снаряды с большим поражающим эффектом.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 521 реактивную систему залпового огня, 3548 танков и других бронемашин, 1947 орудий полевой артиллерии и 3605 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июня 2022 года
За минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части вели бои в промзоне Северодонецка и Лисичанске, осуществляли зачистку химкомбината "Азот". По данным Народной милиции ЛНР, украинские войска, заблокированные на этом предприятии, находятся в катастрофическом положении, поскольку лишены снабжения.
Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 392 района сосредоточения живой силы и техники противника, 21 пункт управления, четыре склада боеприпасов и горючего. Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, а также перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
Накануне Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под артиллерийский огонь попали все районы города. Пострадали в основном гражданские объекты: многоквартирные и частные жилые дома, роддом, рынок, храм, общежитие и школа-интернат. Украинские военные использовали снаряды с большим поражающим эффектом.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 521 реактивную систему залпового огня, 3548 танков и других бронемашин, 1947 орудий полевой артиллерии и 3605 единиц автомобильной техники.