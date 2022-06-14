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Новосибирский депутат сообщил, что стал советником главы ДНР по гумвопросам - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/sovetnik-1795111143.html
Новосибирский депутат сообщил, что стал советником главы ДНР по гумвопросам
Новосибирский депутат сообщил, что стал советником главы ДНР по гумвопросам - РИА Новости, 14.06.2022
Новосибирский депутат сообщил, что стал советником главы ДНР по гумвопросам
Независимый депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов сообщил во вторник о своем назначении советником главы Донецкой Народной Республики, он... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:12
2022-06-14T07:12
специальная военная операция на украине
ростислав антонов
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
донбасс
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Независимый депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов сообщил во вторник о своем назначении советником главы Донецкой Народной Республики, он будет заниматься гуманитарными вопросами.Антонов опубликовал в соцсетях фото с главой ДНР Денисом Пушилиным и копию распоряжения руководителя республики о привлечении "внештатным сотрудником в качестве советника главы Донецкой Народной Республики" от 9 июня текущего года.Он отметил, что с самого начала специальной операции в Донбассе значительную часть времени проводит в ДНР, "работая на освобожденных территориях, помогая людям". По его словам, официальный статус позволит действовать с большей отдачей, и именно в таком ключе он и воспринимает это решение главы ДНР."Что касается моей депутатской работы в Новосибирске, то все свои обязательства перед избирателями я выполню в полном объеме", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/dnr-1794239845.html
https://ria.ru/20220614/donbass-1795105771.html
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ростислав антонов, в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, новосибирск
07:12 14.06.2022
 
Новосибирский депутат сообщил, что стал советником главы ДНР по гумвопросам

Новосибирский депутат Антонов сообщил, что стал советником главы ДНР по гумвопросам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР
Сотрудники народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники народной милиции ДНР. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Независимый депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов сообщил во вторник о своем назначении советником главы Донецкой Народной Республики, он будет заниматься гуманитарными вопросами.
Антонов опубликовал в соцсетях фото с главой ДНР Денисом Пушилиным и копию распоряжения руководителя республики о привлечении "внештатным сотрудником в качестве советника главы Донецкой Народной Республики" от 9 июня текущего года.

"Назначение меня советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам — большая честь и огромная ответственность. Скажу просто. С 2014 года для меня Донецк стал вторым родным городом. Все эти годы я прожил, держа в сердце боль и страдания дончан, их победы и поражения, разделяя их любовь к родному краю и своему городу. Их сила духа и воля к победе вызывает у меня искреннее восхищение", написал Антонов.

Он отметил, что с самого начала специальной операции в Донбассе значительную часть времени проводит в ДНР, "работая на освобожденных территориях, помогая людям". По его словам, официальный статус позволит действовать с большей отдачей, и именно в таком ключе он и воспринимает это решение главы ДНР.
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:41
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"Что касается моей депутатской работы в Новосибирске, то все свои обязательства перед избирателями я выполню в полном объеме", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Билборд у автомобильной трассы возле Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРостислав АнтоновВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонбассНовосибирск
 
 
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