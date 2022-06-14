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СК завершил расследование по делу украинского командира - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СК завершил расследование по делу украинского командира
СК завершил расследование по делу украинского командира - РИА Новости, 14.06.2022
СК завершил расследование по делу украинского командира
Российские следователи завершили следственные действия по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденного против командира... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:47
2022-06-14T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
происшествия
россия
новоазовск
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские следователи завершили следственные действия по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденного против командира украинской артиллерийской батареи Дениса Назарова, он уже знакомится с материалами, сообщила пресс-служба СК РФ.Ранее сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи рассказывал, что командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты. По словам Назарова, произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли и ни разу не били."СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира третьей самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-2802 Дениса Назарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ... Сейчас начата процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве.По данным следствия, Назаров с 28 февраля по 10 марта неоднократно приказывал своим солдатам обстреливать жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры в Новоазовском и Кальмиусском районах ДНР.
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россия
новоазовск
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в мире, происшествия, россия, новоазовск, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
10:47 14.06.2022 (обновлено: 10:54 14.06.2022)
 
СК завершил расследование по делу украинского командира

СК завершил расследование по делу украинского командира Дениса Назарова

© Следственный комитет Российской ФедерацииРаботник Следственного комитета России
Работник Следственного комитета России
© Следственный комитет Российской Федерации
Работник Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские следователи завершили следственные действия по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденного против командира украинской артиллерийской батареи Дениса Назарова, он уже знакомится с материалами, сообщила пресс-служба СК РФ.
Ранее сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи рассказывал, что командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты. По словам Назарова, произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли и ни разу не били.
"СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира третьей самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-2802 Дениса Назарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ... Сейчас начата процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Назаров с 28 февраля по 10 марта неоднократно приказывал своим солдатам обстреливать жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры в Новоазовском и Кальмиусском районах ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПроисшествияРоссияНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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