https://ria.ru/20220614/sk-1795137376.html

СК завершил расследование по делу украинского командира

СК завершил расследование по делу украинского командира - РИА Новости, 14.06.2022

СК завершил расследование по делу украинского командира

Российские следователи завершили следственные действия по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденного против командира... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:47

2022-06-14T10:47

2022-06-14T10:54

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские следователи завершили следственные действия по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденного против командира украинской артиллерийской батареи Дениса Назарова, он уже знакомится с материалами, сообщила пресс-служба СК РФ.Ранее сложивший оружие командир украинской артиллерийской батареи рассказывал, что командование обманывало своих артиллеристов, утверждая, что в случае сдачи в плен они будут убиты. По словам Назарова, произошло все с точностью до наоборот: пленных хорошо приняли и ни разу не били."СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира третьей самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-2802 Дениса Назарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ... Сейчас начата процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве.По данным следствия, Назаров с 28 февраля по 10 марта неоднократно приказывал своим солдатам обстреливать жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры в Новоазовском и Кальмиусском районах ДНР.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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новоазовск

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в мире, происшествия, россия, новоазовск, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)