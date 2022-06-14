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Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
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Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол
Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022
Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол
Эфиопия могла бы подключиться к создаваемой Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T05:46
2022-06-14T10:32
россия
эфиопия
ольга скоробогатова
александр новак
турция
экономика
в мире
алемайеху тегену аргау
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эфиопия могла бы подключиться к создаваемой Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау.Он отметил, что необходимо создать механизм, который бы позволил обменивать рубль и другие валюты в Эфиопии и других странах."Валюта может быть любой, главное, чтобы она могла конвертироваться. Сейчас в России нельзя обменять и потратить эфиопский быр, валюту, принятую в моей стране. То же самое с рублями в Эфиопии. Чтобы изменить это положение, государства должны договориться… Нужно что-то придумать, чтобы рубль и другие валюты можно было свободно обменивать в Эфиопии и других странах", — сказал посол.Ранее сообщалось, что представители центробанков Турции и Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем.В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.Также Скоробогатова отмечала, что Центробанк рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карт российской платежной системы "Мир". Они сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.Вице-премьер Александр Новак в мае говорил, что Москва и Анкара договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир". Также он рассказывал, что Россия и Иран условились максимально переходить на расчеты в национальных валютах и обсудили возможности работы платежных карт Shetab и "Мир".
https://ria.ru/20220610/banki-1794702678.html
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россия, эфиопия, ольга скоробогатова, александр новак, турция, экономика, в мире, алемайеху тегену аргау
05:46 14.06.2022 (обновлено: 10:32 14.06.2022)
 
Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол

Посол Эфиопии Аргау: страна могла бы подключиться к создаваемой Россией платежной системе

© Фото : МГИМО/Александра РайковаПосол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : МГИМО/Александра Райкова
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эфиопия могла бы подключиться к создаваемой Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау.

"Да, если такая платформа будет учреждена с Турцией или Китаем, для Африки она тоже подойдет, это не проблема", — сказал посол, отвечая на вопрос, могла бы Эфиопия подключиться к независимому платежному каналу, о создании которого Россия ведет переговоры с Турцией, Индией и другими странами.

Он отметил, что необходимо создать механизм, который бы позволил обменивать рубль и другие валюты в Эфиопии и других странах.
"Валюта может быть любой, главное, чтобы она могла конвертироваться. Сейчас в России нельзя обменять и потратить эфиопский быр, валюту, принятую в моей стране. То же самое с рублями в Эфиопии. Чтобы изменить это положение, государства должны договориться… Нужно что-то придумать, чтобы рубль и другие валюты можно было свободно обменивать в Эфиопии и других странах", — сказал посол.
Ранее сообщалось, что представители центробанков Турции и Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем.
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В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.
Также Скоробогатова отмечала, что Центробанк рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карт российской платежной системы "Мир". Они сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
Вице-премьер Александр Новак в мае говорил, что Москва и Анкара договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир". Также он рассказывал, что Россия и Иран условились максимально переходить на расчеты в национальных валютах и обсудили возможности работы платежных карт Shetab и "Мир".
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РоссияЭфиопияОльга СкоробогатоваАлександр НовакТурцияЭкономикаВ миреАлемайеху Тегену Аргау
 
 
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