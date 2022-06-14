https://ria.ru/20220614/sistema-1795107845.html

Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол

Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол - РИА Новости, 14.06.2022

Эфиопия могла бы подключиться к российской платежной системе, заявил посол

Эфиопия могла бы подключиться к создаваемой Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T05:46

2022-06-14T05:46

2022-06-14T10:32

россия

эфиопия

ольга скоробогатова

александр новак

турция

экономика

в мире

алемайеху тегену аргау

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эфиопия могла бы подключиться к создаваемой Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау.Он отметил, что необходимо создать механизм, который бы позволил обменивать рубль и другие валюты в Эфиопии и других странах."Валюта может быть любой, главное, чтобы она могла конвертироваться. Сейчас в России нельзя обменять и потратить эфиопский быр, валюту, принятую в моей стране. То же самое с рублями в Эфиопии. Чтобы изменить это положение, государства должны договориться… Нужно что-то придумать, чтобы рубль и другие валюты можно было свободно обменивать в Эфиопии и других странах", — сказал посол.Ранее сообщалось, что представители центробанков Турции и Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме обсудят с Россией сотрудничество в сфере платежных систем.В середине мая первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор намерен сосредоточиться на развитии трансграничных платежей. Из-за ситуации вокруг Украины некоторые участники рынка международных платежей приостановили работу на российском рынке. Так поступила, например, американская система денежных переводов Western Union.Также Скоробогатова отмечала, что Центробанк рассчитывает летом достичь соглашения с двумя популярными туристическими странами о приеме карт российской платежной системы "Мир". Они сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.Вице-премьер Александр Новак в мае говорил, что Москва и Анкара договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир". Также он рассказывал, что Россия и Иран условились максимально переходить на расчеты в национальных валютах и обсудили возможности работы платежных карт Shetab и "Мир".

https://ria.ru/20220610/banki-1794702678.html

https://ria.ru/20220603/turizm-1792785952.html

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россия, эфиопия, ольга скоробогатова, александр новак, турция, экономика, в мире, алемайеху тегену аргау