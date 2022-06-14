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Siemens не может вернуть "Газпрому" газовую турбину - РИА Новости, 14.06.2022
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Siemens не может вернуть "Газпрому" газовую турбину
Siemens не может вернуть "Газпрому" газовую турбину - РИА Новости, 14.06.2022
Siemens не может вернуть "Газпрому" газовую турбину
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:13
2022-06-14T22:43
экономика
канада
россия
германия
siemens
газпром
северный поток
монреаль
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БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.Во вторник об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Собеседник издания также заявил, что вторую турбину, подлежащую техническому обслуживанию, не могут отправить за границу."Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе. Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации", — цитирует агентство представителя концерна.Уточняется, что сейчас "по техническим причинам" проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале, и турбина, которую не могут поставить в Россию, находится там.В компании заверили, что работают над приемлемым решением сложившейся на фоне санкций ситуации.В начале июня Канада расширила санкционный список против России, добавив туда запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.Ранее "Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку" до ста миллионов кубометров в сутки из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая", поскольку на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе Siemens.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html
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экономика, канада, россия, германия, siemens, газпром, северный поток, монреаль
22:13 14.06.2022 (обновлено: 22:43 14.06.2022)
 
Siemens не может вернуть "Газпрому" газовую турбину

Концерн Siemens подтвердил невозможность возврата "Газпрому" газовой турбины из-за санкций

© AP Photo / Matthias SchraderФлаги с логотипом компании Siemens
Флаги с логотипом компании Siemens - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
Во вторник об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Собеседник издания также заявил, что вторую турбину, подлежащую техническому обслуживанию, не могут отправить за границу.
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"Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе. Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации", — цитирует агентство представителя концерна.
Уточняется, что сейчас "по техническим причинам" проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале, и турбина, которую не могут поставить в Россию, находится там.
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В компании заверили, что работают над приемлемым решением сложившейся на фоне санкций ситуации.
В начале июня Канада расширила санкционный список против России, добавив туда запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.
Ранее "Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку" до ста миллионов кубометров в сутки из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая", поскольку на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе Siemens.
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