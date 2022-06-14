https://ria.ru/20220614/shos-1795118337.html

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС - РИА Новости, 14.06.2022

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено Cовмином этой страны, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:58

2022-06-14T08:58

2022-06-14T11:04

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ТАШКЕНТ, 14 июн — РИА Новости. Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено Cовмином этой страны, заявил во вторник специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.В Ташкенте во вторник проходит заседание совета национальных координаторов ШОС."Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", — сказал Хакимов в ходе заседания.Хакимов уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено Советом министров Республики Беларусь.В настоящий момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.

https://ria.ru/20220607/forum-1793784262.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, шос, ташкент