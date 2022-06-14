https://ria.ru/20220614/shishimarin-1795269792.html

Пожизненно осужденный на Украине российский военный подал апелляцию

Пожизненно осужденный на Украине российский военный подал апелляцию - РИА Новости, 14.06.2022

Пожизненно осужденный на Украине российский военный подал апелляцию

Российский военный Вадим Шишимарин, приговоренный на Украине к пожизненному лишению свободы, подал апелляцию, сообщил во вторник его адвокат Виктор Овсянников. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:49

2022-06-14T17:49

2022-06-14T18:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский военный Вадим Шишимарин, приговоренный на Украине к пожизненному лишению свободы, подал апелляцию, сообщил во вторник его адвокат Виктор Овсянников."Подали апелляцию. Ждем рассмотрения. Любой человек, я думаю, получивший пожизненное заключение, не будет рад такому приговору", - приводит слова Овсянникова украинское издание "Общественное". Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, киев, ситуация в днр и лнр