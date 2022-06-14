https://ria.ru/20220614/sheremetevo-1795248472.html

В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах

В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах - РИА Новости, 14.06.2022

В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах

В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:17

2022-06-14T17:17

2022-06-14T17:17

туризм

туризм

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

туристы

аэропорты

москва

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_56:309:3148:2048_1920x0_80_0_0_542ac6175f3286e93ca9dc8a59b8dd43.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас проблема уже решена, сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора."В утренние часы в системе обработки сведений о ПЦР-тестах действительно произошел сбой. Данные подгружались не сразу, поэтому на входе в ПЦР-лабораторию образовалась очередь из 15 человек. Сейчас проблема решена – система работает бесперебойно", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что всем, кто хочет пройти ПЦР-тест в Шереметьево, приезжать в аэропорт нужно чуть заранее, закладывать на сдачу исследования 15-20 минут.

https://ria.ru/20220614/pobeda-1795199688.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пцр-тест