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В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
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В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах - РИА Новости, 14.06.2022
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах
В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:17
2022-06-14T17:17
туризм
туризм
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
туристы
аэропорты
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас проблема уже решена, сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора."В утренние часы в системе обработки сведений о ПЦР-тестах действительно произошел сбой. Данные подгружались не сразу, поэтому на входе в ПЦР-лабораторию образовалась очередь из 15 человек. Сейчас проблема решена – система работает бесперебойно", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что всем, кто хочет пройти ПЦР-тест в Шереметьево, приезжать в аэропорт нужно чуть заранее, закладывать на сдачу исследования 15-20 минут.
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17:17 14.06.2022
 
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах

Роспотребнадзор: в системе данных о ПЦР в аэропорту Шереметьево был сбой, проблема решена

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас проблема уже решена, сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора.
"В утренние часы в системе обработки сведений о ПЦР-тестах действительно произошел сбой. Данные подгружались не сразу, поэтому на входе в ПЦР-лабораторию образовалась очередь из 15 человек. Сейчас проблема решена – система работает бесперебойно", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что всем, кто хочет пройти ПЦР-тест в Шереметьево, приезжать в аэропорт нужно чуть заранее, закладывать на сдачу исследования 15-20 минут.
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