https://ria.ru/20220614/sheremetevo-1795248472.html
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах - РИА Новости, 14.06.2022
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах
В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:17
2022-06-14T17:17
2022-06-14T17:17
туризм
туризм
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
туристы
аэропорты
москва
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_56:309:3148:2048_1920x0_80_0_0_542ac6175f3286e93ca9dc8a59b8dd43.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас проблема уже решена, сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора."В утренние часы в системе обработки сведений о ПЦР-тестах действительно произошел сбой. Данные подгружались не сразу, поэтому на входе в ПЦР-лабораторию образовалась очередь из 15 человек. Сейчас проблема решена – система работает бесперебойно", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что всем, кто хочет пройти ПЦР-тест в Шереметьево, приезжать в аэропорт нужно чуть заранее, закладывать на сдачу исследования 15-20 минут.
https://ria.ru/20220614/pobeda-1795199688.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_33:303:2360:2048_1920x0_80_0_0_aca661f712cc28f167b9a6929331eda4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пцр-тест
В аэропорту Шереметьево устранили сбой обработки сведений о ПЦР-тестах
Роспотребнадзор: в системе данных о ПЦР в аэропорту Шереметьево был сбой, проблема решена
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В системе обработки сведений о ПЦР-тестах на коронавирус в московском аэропорту "Шереметьево" во вторник утром произошел сбой, образовалась очередь, но сейчас проблема уже решена, сообщается в Телеграм-канале Роспотребнадзора.
"В утренние часы в системе обработки сведений о ПЦР-тестах действительно произошел сбой. Данные подгружались не сразу, поэтому на входе в ПЦР-лабораторию образовалась очередь из 15 человек. Сейчас проблема решена – система работает бесперебойно", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что всем, кто хочет пройти ПЦР-тест в Шереметьево, приезжать в аэропорт нужно чуть заранее, закладывать на сдачу исследования 15-20 минут.