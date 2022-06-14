Рейтинг@Mail.ru
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/sf-1795229866.html
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2022
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР
Совет Федерации при содействии "Единой России" организовал работу по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:48
2022-06-14T15:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
архангельское
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Совет Федерации при содействии "Единой России" организовал работу по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска.Поставка гуманитарного груза в объеме более 3,2 тысячи кубометров организуется также из Архангельской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей, ее курирует Совет по вопросам развития лесного комплекса верхней палате. Лесоматериалы из российских регионов полностью и своевременно будут направлены для восстановления Донбасса, заверили в пресс-службе СФ.Там уточнили, что пиломатериалы передаются жителям республик, которые нуждаются в такой помощи для строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов.
https://ria.ru/20220610/gumpomosch-1794693593.html
донецкая народная республика
архангельское
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, архангельское, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, ситуация в днр и лнр
15:48 14.06.2022 (обновлено: 15:52 14.06.2022)
 
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР

Совфед при содействии "Единой России" организовал доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Совет Федерации при содействии "Единой России" организовал работу по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска.

"14 июня первая колонна с пиломатериалами из Тверской области для восстановительных работ прибыла в Донецкую Народную Республику. В этот же день началась отгрузка партии материалов из Новгородской области. Оперативную поддержку оказывает МЧС России", - сообщила пресс-служба Совфеда.

Поставка гуманитарного груза в объеме более 3,2 тысячи кубометров организуется также из Архангельской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей, ее курирует Совет по вопросам развития лесного комплекса верхней палате. Лесоматериалы из российских регионов полностью и своевременно будут направлены для восстановления Донбасса, заверили в пресс-службе СФ.
Там уточнили, что пиломатериалы передаются жителям республик, которые нуждаются в такой помощи для строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов.
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 21:38Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАрхангельскоеСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала