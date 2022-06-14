https://ria.ru/20220614/sf-1795229866.html
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.06.2022
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР
Совет Федерации при содействии "Единой России" организовал работу по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:48
2022-06-14T15:48
2022-06-14T15:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
архангельское
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Совет Федерации при содействии "Единой России" организовал работу по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска.Поставка гуманитарного груза в объеме более 3,2 тысячи кубометров организуется также из Архангельской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей, ее курирует Совет по вопросам развития лесного комплекса верхней палате. Лесоматериалы из российских регионов полностью и своевременно будут направлены для восстановления Донбасса, заверили в пресс-службе СФ.Там уточнили, что пиломатериалы передаются жителям республик, которые нуждаются в такой помощи для строительства и ремонта жилья, социальных и других объектов.
https://ria.ru/20220610/gumpomosch-1794693593.html
донецкая народная республика
архангельское
новгородская область
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донецкая народная республика, архангельское, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, ситуация в днр и лнр
15:48 14.06.2022 (обновлено: 15:52 14.06.2022)
Совфед организовал гуманитарную доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР
Совфед при содействии "Единой России" организовал доставку лесоматериалов для ДНР и ЛНР