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Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным - РИА Новости, 14.06.2022
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Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным
Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным - РИА Новости, 14.06.2022
Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сделать День города выходным, соответствующую инициативу планируется обсудить с городским заксобранием. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:25
2022-06-14T11:25
россия
общество
севастополь
херсон
одесса
екатерина ii
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сделать День города выходным, соответствующую инициативу планируется обсудить с городским заксобранием.Севастополь основан в 1783 году как военно-морской порт на берегу Черного моря. День города отмечается 14 июня."Мне кажется, было бы правильно, если бы в этот день мы полноценно могли отметить День города. Предыдущие годы на выходной празднования выпадали, а в этом – рабочий день. Понятно, что у нас город-труженик, но мне кажется, что в День города можно было бы еще немножко отдохнуть. Я поговорю с коллегами из парламента. Может, мы внесем соответствующий законопроект", - сказал Развожаев журналистам.Губернатор поздравил севастопольцев с Днем города и поблагодарил за патриотизм и преданность городу.Он напомнил, что Севастополь, Херсон, Одесса, Луганск и другие города были основаны императрицей Екатериной II. "Государыня чуть ранее основала Херсон, откуда в Севастополь был переведен Черноморский флот, Николаев - где тоже долгое время находился штаб Черноморского флота, Луганск, один из районов которого сейчас стал нашим подшефным регионом. Одессу, Николаев, Запорожье и многие другие города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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россия, общество, севастополь, херсон, одесса, екатерина ii, михаил развожаев
11:25 14.06.2022
 
Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным

Губернатор Севастополя Развожаев рассматривает идею сделать День города выходным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сделать День города выходным, соответствующую инициативу планируется обсудить с городским заксобранием.
Севастополь основан в 1783 году как военно-морской порт на берегу Черного моря. День города отмечается 14 июня.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 15:47
Губернатор Севастополя прибыл в подшефный регион ЛНР
"Мне кажется, было бы правильно, если бы в этот день мы полноценно могли отметить День города. Предыдущие годы на выходной празднования выпадали, а в этом – рабочий день. Понятно, что у нас город-труженик, но мне кажется, что в День города можно было бы еще немножко отдохнуть. Я поговорю с коллегами из парламента. Может, мы внесем соответствующий законопроект", - сказал Развожаев журналистам.
Губернатор поздравил севастопольцев с Днем города и поблагодарил за патриотизм и преданность городу.
Он напомнил, что Севастополь, Херсон, Одесса, Луганск и другие города были основаны императрицей Екатериной II. "Государыня чуть ранее основала Херсон, откуда в Севастополь был переведен Черноморский флот, Николаев - где тоже долгое время находился штаб Черноморского флота, Луганск, один из районов которого сейчас стал нашим подшефным регионом. Одессу, Николаев, Запорожье и многие другие города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
 
РоссияОбществоСевастопольХерсонОдессаЕкатерина IIМихаил Развожаев
 
 
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