Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным
Губернатор Севастополя Развожаев рассматривает идею сделать День города выходным
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сделать День города выходным, соответствующую инициативу планируется обсудить с городским заксобранием.
Севастополь основан в 1783 году как военно-морской порт на берегу Черного моря. День города отмечается 14 июня.
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"Мне кажется, было бы правильно, если бы в этот день мы полноценно могли отметить День города. Предыдущие годы на выходной празднования выпадали, а в этом – рабочий день. Понятно, что у нас город-труженик, но мне кажется, что в День города можно было бы еще немножко отдохнуть. Я поговорю с коллегами из парламента. Может, мы внесем соответствующий законопроект", - сказал Развожаев журналистам.
Губернатор поздравил севастопольцев с Днем города и поблагодарил за патриотизм и преданность городу.
Он напомнил, что Севастополь, Херсон, Одесса, Луганск и другие города были основаны императрицей Екатериной II. "Государыня чуть ранее основала Херсон, откуда в Севастополь был переведен Черноморский флот, Николаев - где тоже долгое время находился штаб Черноморского флота, Луганск, один из районов которого сейчас стал нашим подшефным регионом. Одессу, Николаев, Запорожье и многие другие города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.