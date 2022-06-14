https://ria.ru/20220614/sevastopol-1795144899.html

Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным

Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным - РИА Новости, 14.06.2022

Губернатор Севастополя рассматривает идею сделать День города выходным

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сделать День города выходным, соответствующую инициативу планируется обсудить с городским заксобранием. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:25

2022-06-14T11:25

2022-06-14T11:25

россия

общество

севастополь

херсон

одесса

екатерина ii

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сделать День города выходным, соответствующую инициативу планируется обсудить с городским заксобранием.Севастополь основан в 1783 году как военно-морской порт на берегу Черного моря. День города отмечается 14 июня."Мне кажется, было бы правильно, если бы в этот день мы полноценно могли отметить День города. Предыдущие годы на выходной празднования выпадали, а в этом – рабочий день. Понятно, что у нас город-труженик, но мне кажется, что в День города можно было бы еще немножко отдохнуть. Я поговорю с коллегами из парламента. Может, мы внесем соответствующий законопроект", - сказал Развожаев журналистам.Губернатор поздравил севастопольцев с Днем города и поблагодарил за патриотизм и преданность городу.Он напомнил, что Севастополь, Херсон, Одесса, Луганск и другие города были основаны императрицей Екатериной II. "Государыня чуть ранее основала Херсон, откуда в Севастополь был переведен Черноморский флот, Николаев - где тоже долгое время находился штаб Черноморского флота, Луганск, один из районов которого сейчас стал нашим подшефным регионом. Одессу, Николаев, Запорожье и многие другие города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/lnr-1794904500.html

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севастополь

херсон

одесса

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, севастополь, херсон, одесса, екатерина ii, михаил развожаев