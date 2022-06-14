Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/serbiya-1795313217.html
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России - РИА Новости, 14.06.2022
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России
Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:31
2022-06-14T20:31
в мире
александр вучич
сербия
россия
косово
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:148:2816:1732_1920x0_80_0_0_1e5fdf91e4f1aca4f69b0692476acb2b.jpg
БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании или высокомерии ЕП, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после начала военной операции России на Украине. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле."Требовать от Сербии ввести санкции против России и признать так называемое Косово в одной резолюции могут только те, кто о Сербии не знает ничего или высокомерен, или является членом ЕП, или все вместе. Не знаю, как понимать, что от Сербии требуют больше плюрализма в масс-медиа и в то же время требуют запретить СМИ, чьи учредители в РФ, так как якобы распространяют российскую пропаганду. Но понимаю, что вся ложь о Сербии и ее президенте, которую ежедневно выпускают&nbsp; СМИ, чьи учредители из стран ЕС, не является предметом их беспокойства", - цитирует Вулина бюро по связям с общественностью МВД."Сербия на европейском пути уже десятилетиями и, кажется, настало время, чтобы военный нейтралитет перерос в политический. Если неясно почему, свободно прочитайте резолюцию евродепутатов, которой от Сербии требуют то, что она не может и не будет делать", - подчеркнул сербский министр.Президент Александр Вучич указал во вторник, что евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС. Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
сербия
россия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_155:0:2662:1880_1920x0_80_0_0_96f3b99b82aaa7184a37b6148e6e4c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, сербия, россия, косово, евросоюз, санкции в отношении россии
20:31 14.06.2022
 
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России

Глава МВД Сербии Вулин: ЕП ведет себя высокомерно, требуя поддержать санкции против России

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании или высокомерии ЕП, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.
Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после начала военной операции России на Украине. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:11
Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии
"Требовать от Сербии ввести санкции против России и признать так называемое Косово в одной резолюции могут только те, кто о Сербии не знает ничего или высокомерен, или является членом ЕП, или все вместе.
Не знаю, как понимать, что от Сербии требуют больше плюрализма в масс-медиа и в то же время требуют запретить СМИ, чьи учредители в РФ, так как якобы распространяют российскую пропаганду. Но понимаю, что вся ложь о Сербии и ее президенте, которую ежедневно выпускают  СМИ, чьи учредители из стран ЕС, не является предметом их беспокойства", - цитирует Вулина бюро по связям с общественностью МВД.
"Сербия на европейском пути уже десятилетиями и, кажется, настало время, чтобы военный нейтралитет перерос в политический. Если неясно почему, свободно прочитайте резолюцию евродепутатов, которой от Сербии требуют то, что она не может и не будет делать", - подчеркнул сербский министр.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:58
Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
Президент Александр Вучич указал во вторник, что евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС. Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.
Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Европа на пороге нового кризиса. Миграционного и не только
 
В миреАлександр ВучичСербияРоссияКосовоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала