https://ria.ru/20220614/serbiya-1795313217.html
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России - РИА Новости, 14.06.2022
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России
Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:31
2022-06-14T20:31
2022-06-14T20:31
в мире
александр вучич
сербия
россия
косово
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании или высокомерии ЕП, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после начала военной операции России на Украине. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле."Требовать от Сербии ввести санкции против России и признать так называемое Косово в одной резолюции могут только те, кто о Сербии не знает ничего или высокомерен, или является членом ЕП, или все вместе. Не знаю, как понимать, что от Сербии требуют больше плюрализма в масс-медиа и в то же время требуют запретить СМИ, чьи учредители в РФ, так как якобы распространяют российскую пропаганду. Но понимаю, что вся ложь о Сербии и ее президенте, которую ежедневно выпускают СМИ, чьи учредители из стран ЕС, не является предметом их беспокойства", - цитирует Вулина бюро по связям с общественностью МВД."Сербия на европейском пути уже десятилетиями и, кажется, настало время, чтобы военный нейтралитет перерос в политический. Если неясно почему, свободно прочитайте резолюцию евродепутатов, которой от Сербии требуют то, что она не может и не будет делать", - подчеркнул сербский министр.Президент Александр Вучич указал во вторник, что евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС. Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html
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в мире, александр вучич, сербия, россия, косово, евросоюз, санкции в отношении россии
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России
Глава МВД Сербии Вулин: ЕП ведет себя высокомерно, требуя поддержать санкции против России
БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости.
Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании или высокомерии ЕП, заявил
министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.
Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии
срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России
. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС
после начала военной операции России на Украине
. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.
"Требовать от Сербии ввести санкции против России и признать так называемое Косово
в одной резолюции могут только те, кто о Сербии не знает ничего или высокомерен, или является членом ЕП, или все вместе.
Не знаю, как понимать, что от Сербии требуют больше плюрализма в масс-медиа и в то же время требуют запретить СМИ, чьи учредители в РФ, так как якобы распространяют российскую пропаганду. Но понимаю, что вся ложь о Сербии и ее президенте, которую ежедневно выпускают СМИ, чьи учредители из стран ЕС, не является предметом их беспокойства", - цитирует Вулина бюро по связям с общественностью МВД.
"Сербия на европейском пути уже десятилетиями и, кажется, настало время, чтобы военный нейтралитет перерос в политический. Если неясно почему, свободно прочитайте резолюцию евродепутатов, которой от Сербии требуют то, что она не может и не будет делать", - подчеркнул сербский министр.
Президент Александр Вучич
указал во вторник, что евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград
остается на пути интеграции в ЕС. Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.
Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".