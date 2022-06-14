https://ria.ru/20220614/serbiya-1795313217.html

Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России

Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России - РИА Новости, 14.06.2022

Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в высокомерии из-за Косово и России

Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:31

2022-06-14T20:31

2022-06-14T20:31

в мире

александр вучич

сербия

россия

косово

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:148:2816:1732_1920x0_80_0_0_1e5fdf91e4f1aca4f69b0692476acb2b.jpg

БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Требования Европарламента (ЕП) к Сербии поддержать санкции в отношении России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово говорят о незнании или высокомерии ЕП, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после начала военной операции России на Украине. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле."Требовать от Сербии ввести санкции против России и признать так называемое Косово в одной резолюции могут только те, кто о Сербии не знает ничего или высокомерен, или является членом ЕП, или все вместе. Не знаю, как понимать, что от Сербии требуют больше плюрализма в масс-медиа и в то же время требуют запретить СМИ, чьи учредители в РФ, так как якобы распространяют российскую пропаганду. Но понимаю, что вся ложь о Сербии и ее президенте, которую ежедневно выпускают СМИ, чьи учредители из стран ЕС, не является предметом их беспокойства", - цитирует Вулина бюро по связям с общественностью МВД."Сербия на европейском пути уже десятилетиями и, кажется, настало время, чтобы военный нейтралитет перерос в политический. Если неясно почему, свободно прочитайте резолюцию евродепутатов, которой от Сербии требуют то, что она не может и не будет делать", - подчеркнул сербский министр.Президент Александр Вучич указал во вторник, что евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС. Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".

https://ria.ru/20220614/vuchich-1795201464.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

сербия

россия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, сербия, россия, косово, евросоюз, санкции в отношении россии