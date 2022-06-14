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Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев - РИА Новости, 14.06.2022
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Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев
Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев - РИА Новости, 14.06.2022
Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев
Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев, который уже показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:52
2022-06-14T11:07
россия
технологии
brand analytics
фонд "сколково"
одноклассники
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев, который уже показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам.В компании подчеркнули, что качество жизни в стране во многом определяется работоспособностью популярных сервисов и служб. Поэтому возможность в одном месте видеть картину доступности и сбоев позволит компаниям сократить время их простоя и повысит качество жизни населения."До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев", который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам", - говорится в сообщении.По словам руководителя перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Оксаны Ульянинковой, ключевое преимущество нового сервиса - ориентация на российский рынок. Она подчеркнула, что если бы Downdetector не ушел из России, "Детектор сбоев" в любом случае занял бы львиную долю местного рынка."Детектор сбоев анализирует все источники социальных медиа и, в первую очередь, самые большие – российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Мало того, многие из популярных сервисов являются партнерами Brand Analytics и используют в своей работе одноименную систему аналитики. Технология выявления сбоев уже несколько лет работает внутри системы Brand Analytics и доказала свою эффективность на практике. Теперь она легла в основу общедоступного сервиса", - подчеркивается в сообщении.
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россия, технологии, brand analytics, фонд "сколково", одноклассники
10:52 14.06.2022 (обновлено: 11:07 14.06.2022)
 
Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев

Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев

© Brand AnalyticsДетектор сбоев
Детектор сбоев
© Brand Analytics
Детектор сбоев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев, который уже показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам.
В компании подчеркнули, что качество жизни в стране во многом определяется работоспособностью популярных сервисов и служб. Поэтому возможность в одном месте видеть картину доступности и сбоев позволит компаниям сократить время их простоя и повысит качество жизни населения.
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"До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев", который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам", - говорится в сообщении.
По словам руководителя перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Оксаны Ульянинковой, ключевое преимущество нового сервиса - ориентация на российский рынок. Она подчеркнула, что если бы Downdetector не ушел из России, "Детектор сбоев" в любом случае занял бы львиную долю местного рынка.
"Детектор сбоев анализирует все источники социальных медиа и, в первую очередь, самые большие – российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Мало того, многие из популярных сервисов являются партнерами Brand Analytics и используют в своей работе одноименную систему аналитики. Технология выявления сбоев уже несколько лет работает внутри системы Brand Analytics и доказала свою эффективность на практике. Теперь она легла в основу общедоступного сервиса", - подчеркивается в сообщении.
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РоссияТехнологииBrand AnalyticsФонд "Сколково"Одноклассники
 
 
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