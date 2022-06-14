https://ria.ru/20220614/sboy-1795138261.html

Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев

Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев - РИА Новости, 14.06.2022

Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев

Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев, который уже показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:52

2022-06-14T10:52

2022-06-14T11:07

россия

технологии

brand analytics

фонд "сколково"

одноклассники

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев, который уже показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам.В компании подчеркнули, что качество жизни в стране во многом определяется работоспособностью популярных сервисов и служб. Поэтому возможность в одном месте видеть картину доступности и сбоев позволит компаниям сократить время их простоя и повысит качество жизни населения."До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев", который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам", - говорится в сообщении.По словам руководителя перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Оксаны Ульянинковой, ключевое преимущество нового сервиса - ориентация на российский рынок. Она подчеркнула, что если бы Downdetector не ушел из России, "Детектор сбоев" в любом случае занял бы львиную долю местного рынка."Детектор сбоев анализирует все источники социальных медиа и, в первую очередь, самые большие – российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Мало того, многие из популярных сервисов являются партнерами Brand Analytics и используют в своей работе одноименную систему аналитики. Технология выявления сбоев уже несколько лет работает внутри системы Brand Analytics и доказала свою эффективность на практике. Теперь она легла в основу общедоступного сервиса", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220222/podderzhka-1774236545.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, brand analytics, фонд "сколково", одноклассники