https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795268684.html

МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании

МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании - РИА Новости, 14.06.2022

МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании

Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 29 журналистов и 20 граждан Великобритании, связанных с оборонным комплексом страны. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:45

2022-06-14T17:45

2022-06-14T20:26

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 29 журналистов и 20 граждан Великобритании, связанных с оборонным комплексом страны.В числе попавших под санкции представителей СМИ оказались журналисты Guardian, Daily Telegraph, Sky News, Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, Independent, Financial Times и Sunday Times.Ограничительные меры также затронули лиц, участвующих в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые "используются нацистскими формированиями для убийства мирного населения".Среди них в этот список попали заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Уигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд, а также представители нескольких компаний, связанных с оборонным комплексом страны.Сообщается, что перечисленные лица больше не могут въезжать на территорию России. В министерстве добавили, что продолжают работать над расширением стоп-листа.На сегодняшний день Великобритания ввела ограничительные меры против более 1600 российских физических и юридических лиц, среди которых оказались политики, журналисты, бизнесмены и юристы. По подсчетам Telegraph, из-за санкций против России одна лишь Великобритания потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html

https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794757961.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, великобритания, вмс великобритании, вооруженные силы великобритании, санкции в отношении россии