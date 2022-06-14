https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795268684.html
МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании
МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании - РИА Новости, 14.06.2022
МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании
Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 29 журналистов и 20 граждан Великобритании, связанных с оборонным комплексом страны. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:45
2022-06-14T17:45
2022-06-14T20:26
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 29 журналистов и 20 граждан Великобритании, связанных с оборонным комплексом страны.В числе попавших под санкции представителей СМИ оказались журналисты Guardian, Daily Telegraph, Sky News, Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, Independent, Financial Times и Sunday Times.Ограничительные меры также затронули лиц, участвующих в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые "используются нацистскими формированиями для убийства мирного населения".Среди них в этот список попали заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Уигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд, а также представители нескольких компаний, связанных с оборонным комплексом страны.Сообщается, что перечисленные лица больше не могут въезжать на территорию России. В министерстве добавили, что продолжают работать над расширением стоп-листа.На сегодняшний день Великобритания ввела ограничительные меры против более 1600 российских физических и юридических лиц, среди которых оказались политики, журналисты, бизнесмены и юристы. По подсчетам Telegraph, из-за санкций против России одна лишь Великобритания потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, великобритания, вмс великобритании, вооруженные силы великобритании, санкции в отношении россии
17:45 14.06.2022 (обновлено: 20:26 14.06.2022)
МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании
МИД ввел санкции против 49 граждан Великобритании, включая журналистов Guardian и BBC
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Министерство иностранных дел России внесло
в санкционный список 29 журналистов и 20 граждан Великобритании, связанных с оборонным комплексом страны.
"Вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе", — говорится на сайте ведомства.
В числе попавших под санкции представителей СМИ оказались журналисты Guardian, Daily Telegraph, Sky News, Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, Independent, Financial Times и Sunday Times.
Ограничительные меры также затронули лиц, участвующих в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые "используются нацистскими формированиями для убийства мирного населения".
Среди них в этот список попали заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Уигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд, а также представители нескольких компаний, связанных с оборонным комплексом страны.
Сообщается, что перечисленные лица больше не могут въезжать на территорию России. В министерстве добавили, что продолжают работать над расширением стоп-листа.
На сегодняшний день Великобритания ввела ограничительные меры против более 1600 российских физических и юридических лиц, среди которых оказались политики, журналисты, бизнесмены и юристы. По подсчетам Telegraph, из-за санкций против России одна лишь Великобритания потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов).
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.