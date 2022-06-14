https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795175784.html

МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями

МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями - РИА Новости, 14.06.2022

МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями

МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан России, включенных в шестой пакет санкций ЕС, сообщает портал издания Vijesti. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:57

2022-06-14T12:57

2022-06-14T13:03

в мире

черногория

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан России, включенных в шестой пакет санкций ЕС, сообщает портал издания Vijesti.Накануне издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах опубликовало неокончательных список граждан РФ, включенных в Черногории в последний пакет санкций. Официальная Подгорица шестой пакет ограничительных мер против России, как и предыдущие, поддержала полностью, официальный документ размещен на сайте Совета ЕС. В списке граждан явные ошибки, у большинства перечисленных отсутствуют отчества или встречаются написания "Виктор Николай Иванов" и "Анастасия Леонид Ивелва". Объекты недвижимости в основном находятся в приморских поселках на Адриатике, но несколько расположены на севере страны на Жабляке, в горном массиве Дурмитор."Министерство внутренних дел сообщило, что заморожены 44 объекта недвижимости 34 граждан России, которые попали в санкционный список… Шаг сделан на линии стопроцентной согласованности Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС", - говорится в сообщении на портале издания, решение доведено до кадастровой службы.Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли 8 апреля пакет ограничительных мер в отношении России в связи с ситуацией на Украине. МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782497230.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черногория, россия, евросоюз, санкции в отношении россии