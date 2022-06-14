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МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями - РИА Новости, 14.06.2022
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МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями
МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями - РИА Новости, 14.06.2022
МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями
МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан России, включенных в шестой пакет санкций ЕС, сообщает портал издания Vijesti. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:57
2022-06-14T13:03
в мире
черногория
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан России, включенных в шестой пакет санкций ЕС, сообщает портал издания Vijesti.Накануне издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах опубликовало неокончательных список граждан РФ, включенных в Черногории в последний пакет санкций. Официальная Подгорица шестой пакет ограничительных мер против России, как и предыдущие, поддержала полностью, официальный документ размещен на сайте Совета ЕС. В списке граждан явные ошибки, у большинства перечисленных отсутствуют отчества или встречаются написания "Виктор Николай Иванов" и "Анастасия Леонид Ивелва". Объекты недвижимости в основном находятся в приморских поселках на Адриатике, но несколько расположены на севере страны на Жабляке, в горном массиве Дурмитор."Министерство внутренних дел сообщило, что заморожены 44 объекта недвижимости 34 граждан России, которые попали в санкционный список… Шаг сделан на линии стопроцентной согласованности Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС", - говорится в сообщении на портале издания, решение доведено до кадастровой службы.Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли 8 апреля пакет ограничительных мер в отношении России в связи с ситуацией на Украине. МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782497230.html
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в мире, черногория, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
12:57 14.06.2022 (обновлено: 13:03 14.06.2022)
 
МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян под санкциями

МВД Черногории заморозило 44 объекта россиян, попавших под санкции Евросоюза

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан России, включенных в шестой пакет санкций ЕС, сообщает портал издания Vijesti.
Накануне издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах опубликовало неокончательных список граждан РФ, включенных в Черногории в последний пакет санкций. Официальная Подгорица шестой пакет ограничительных мер против России, как и предыдущие, поддержала полностью, официальный документ размещен на сайте Совета ЕС. В списке граждан явные ошибки, у большинства перечисленных отсутствуют отчества или встречаются написания "Виктор Николай Иванов" и "Анастасия Леонид Ивелва". Объекты недвижимости в основном находятся в приморских поселках на Адриатике, но несколько расположены на севере страны на Жабляке, в горном массиве Дурмитор.
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"Министерство внутренних дел сообщило, что заморожены 44 объекта недвижимости 34 граждан России, которые попали в санкционный список… Шаг сделан на линии стопроцентной согласованности Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС", - говорится в сообщении на портале издания, решение доведено до кадастровой службы.
Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли 8 апреля пакет ограничительных мер в отношении России в связи с ситуацией на Украине. МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
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