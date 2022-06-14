Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций
Reuters: призыв Италии и Венгрии к урегулированию на Украине чреват ослаблением санкций
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине, которое может привести к ослаблению санкций против России, пишет Reuters.
Как рассказали изданию неназванные чиновники и дипломаты, страны Евросоюза разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении Москвы из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик.
"Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению санкций (против России. — Прим. ред.)", — сообщает Reuters.
"Разногласия могут стать более заметными, поскольку санкции и боевые действия сказываются на мировой экономике, что рискует привести к недовольству на внутренней арене в этих странах", — говорится в статье.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.