https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html

Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций

Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций - РИА Новости, 14.06.2022

Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций

Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине, которое может привести к ослаблению санкций против России, пишет Reuters. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T02:30

2022-06-14T02:30

2022-06-14T02:30

владимир путин

россия

украина

москва

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

италия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине, которое может привести к ослаблению санкций против России, пишет Reuters.Как рассказали изданию неназванные чиновники и дипломаты, страны Евросоюза разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении Москвы из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик.За продолжение боевых действий выступают страны Балтии и Польша.Источники в правительстве Германии выразили опасения, что к затягиванию конфликта может привести позиция некоторых западных политиков, которые "подстрекают" Украину к нереалистичным военным целям.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876915.html

https://ria.ru/20220611/ssha-1794710480.html

россия

украина

москва

италия

венгрия

польша

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