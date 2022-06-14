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Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций - РИА Новости, 14.06.2022
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Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций
Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций - РИА Новости, 14.06.2022
Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций
Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине, которое может привести к ослаблению санкций против России, пишет Reuters. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T02:30
2022-06-14T02:30
владимир путин
россия
украина
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
италия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине, которое может привести к ослаблению санкций против России, пишет Reuters.Как рассказали изданию неназванные чиновники и дипломаты, страны Евросоюза разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении Москвы из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик.За продолжение боевых действий выступают страны Балтии и Польша.Источники в правительстве Германии выразили опасения, что к затягиванию конфликта может привести позиция некоторых западных политиков, которые "подстрекают" Украину к нереалистичным военным целям.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия
украина
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венгрия
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владимир путин, россия, украина, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, италия, венгрия, экономика, польша
02:30 14.06.2022
 
Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций

Reuters: призыв Италии и Венгрии к урегулированию на Украине чреват ослаблением санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию на Украине, которое может привести к ослаблению санкций против России, пишет Reuters.
Как рассказали изданию неназванные чиновники и дипломаты, страны Евросоюза разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении Москвы из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик.
"Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению санкций (против России. — Прим. ред.)", — сообщает Reuters.
За продолжение боевых действий выступают страны Балтии и Польша.
"Разногласия могут стать более заметными, поскольку санкции и боевые действия сказываются на мировой экономике, что рискует привести к недовольству на внутренней арене в этих странах", — говорится в статье.
Источники в правительстве Германии выразили опасения, что к затягиванию конфликта может привести позиция некоторых западных политиков, которые "подстрекают" Украину к нереалистичным военным целям.
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В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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