https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795101462.html
Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии
Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2022
Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии
Президент США Джо Байден в понедельник продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Белоруссии, свидетельствуют документы,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:12
2022-06-14T01:12
2022-06-14T01:12
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Белоруссии, свидетельствуют документы, которые распространил Белый дом."Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии", — говорится в тексте уведомления, подписанного Байденом. Копия данного документа направлена главой американской администрации конгрессу в связи с продлением санкционного режима.Как отмечается в документе, основанием для такого решения стали "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и злоупотребления, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США".
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в мире, сша, вашингтон, санкции, белоруссия, джо байден
Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии
Белый дом: Байден на год продлил санкционный режим в отношении властей Белоруссии