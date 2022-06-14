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В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных - РИА Новости, 14.06.2022
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В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных
В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных - РИА Новости, 14.06.2022
В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных
В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных и ограничить число мест для выгула животных, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:48
2022-06-14T11:48
владимир бурматов
общество
госдума рф
россия
животные
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных и ограничить число мест для выгула животных, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.То что касается предложенными коллегами корректировок в федеральный закон об ответственном обращении с животными, на что я хотел бы обратить внимание, что предложено расширить полномочия регионов в этой части, в первую очередь в сфере установления дополнительных требований к содержанию животных, речь идёт о запрете самовыгула", - сказал он во время заседания рабочей группы в среду.Он отметил, что самовыгул является проблемой для городов и сел."Самовыгул - это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел — животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", — уточнил он.По его словам, у регионов получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности.Он добавил, что регионы также смогут ограничивать места выгула домашних животных."Также у регионов появятся дополнительные полномочия по ограничению мест выгула животных: это социальные учреждения, медицинские, детские, школьные и объекты повышенной опасности", — резюмировал он.
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владимир бурматов, общество, госдума рф, россия, животные
11:48 14.06.2022
 
В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных

Депутат Бурматов предложил запретить самовыгул домашних животных

© Depositphotos / nejronСобака на поводке
Собака на поводке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / nejron
Собака на поводке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных и ограничить число мест для выгула животных, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.
То что касается предложенными коллегами корректировок в федеральный закон об ответственном обращении с животными, на что я хотел бы обратить внимание, что предложено расширить полномочия регионов в этой части, в первую очередь в сфере установления дополнительных требований к содержанию животных, речь идёт о запрете самовыгула", - сказал он во время заседания рабочей группы в среду.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 11:11
В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев
Он отметил, что самовыгул является проблемой для городов и сел.
"Самовыгул - это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел — животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных", — уточнил он.
По его словам, у регионов получат дополнительные полномочия в части установления административной ответственности.
"У регионов появится возможность устанавливать в региональных кодексах об административных правонарушениях ответственность за, так называемый, самовыгул", - отметил он.
Он добавил, что регионы также смогут ограничивать места выгула домашних животных.
"Также у регионов появятся дополнительные полномочия по ограничению мест выгула животных: это социальные учреждения, медицинские, детские, школьные и объекты повышенной опасности", — резюмировал он.
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 19:05
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцевСотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
 
Владимир БурматовОбществоГосдума РФРоссияЖивотные
 
 
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