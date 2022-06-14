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Власти Херсонской области пригрозили отстранить чиновников за саботаж - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/sabotazh-1795130920.html
Власти Херсонской области пригрозили отстранить чиновников за саботаж
Власти Херсонской области пригрозили отстранить чиновников за саботаж - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Херсонской области пригрозили отстранить чиновников за саботаж
Чиновники в Херсонской области, назначенные в украинский период и саботирующие работу на местах, будут отстранены, заявил замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:21
2022-06-14T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Чиновники в Херсонской области, назначенные в украинский период и саботирующие работу на местах, будут отстранены, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Украина здесь закончилась. Нацизма, символики и всего того, что возрождало элементы фашизма, нет… Все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной, четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, будут в ближайшее время отстранены. Многие будут просто наказаны, потому что так нельзя поступать, прежде всего, с народом", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, есть случаи, когда чиновники некоторых территориальных громад, пришедшие к власти во время "коммерческих выборов" на Украине, чтобы воровать, сегодня запугивают людей и сбивают их столку, угрожая возвращением киевской власти."Все эти потуги бесполезны и бессмысленны", - подчеркнул Стремоусов и призвал людей на местах самоорганизовываться для решения насущных проблем и налаживания нормальной мирной жизни.Стремоусов также заявил, что военно-гражданская администрация открыта для обращения граждан и готова оказывать любое содействие и помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/kherson-1795128299.html
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херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, украина, владимир путин
10:21 14.06.2022 (обновлено: 10:24 14.06.2022)
 
Власти Херсонской области пригрозили отстранить чиновников за саботаж

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов пригрозил отстранить чиновников за саботаж

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Чиновники в Херсонской области, назначенные в украинский период и саботирующие работу на местах, будут отстранены, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украина здесь закончилась. Нацизма, символики и всего того, что возрождало элементы фашизма, нет… Все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной, четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, будут в ближайшее время отстранены. Многие будут просто наказаны, потому что так нельзя поступать, прежде всего, с народом", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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По его словам, есть случаи, когда чиновники некоторых территориальных громад, пришедшие к власти во время "коммерческих выборов" на Украине, чтобы воровать, сегодня запугивают людей и сбивают их столку, угрожая возвращением киевской власти.
"Все эти потуги бесполезны и бессмысленны", - подчеркнул Стремоусов и призвал людей на местах самоорганизовываться для решения насущных проблем и налаживания нормальной мирной жизни.
Стремоусов также заявил, что военно-гражданская администрация открыта для обращения граждан и готова оказывать любое содействие и помощь.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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