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Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2022
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https://ria.ru/20220614/rynok-1795181728.html
Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков
Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2022
Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков
Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из ЕС, США и Канады по-прежнему... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:11
2022-06-14T14:27
экономика
евросоюз
сша
канада
дмитрий песков
китай
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум — 2022
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из ЕС, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно," - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль рассматривать отказ от участия в ПМЭФ иностранных инвесторов как отказ от планов работы на российском рынке.Также пресс-секретарь президента отметил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин."Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме," - сказал Песков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, евросоюз, сша, канада, дмитрий песков, китай, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:11 14.06.2022 (обновлено: 14:27 14.06.2022)
 
Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков

Песков: компании из ЕС, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из ЕС, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно," - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль рассматривать отказ от участия в ПМЭФ иностранных инвесторов как отказ от планов работы на российском рынке.
Баннер Петербургского международного экономического форума
08:33Петербургский международный экономический форум — 2022
Министр инноваций и технологий Эфиопии планирует посетить ПМЭФ
Также пресс-секретарь президента отметил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин.
"Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме," - сказал Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЕвросоюзСШАКанадаДмитрий ПесковКитайПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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