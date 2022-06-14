13:11 14.06.2022 (обновлено: 14:27 14.06.2022)
Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков
Песков: компании из ЕС, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из ЕС, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно," - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль рассматривать отказ от участия в ПМЭФ иностранных инвесторов как отказ от планов работы на российском рынке.
"Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме," - сказал Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.