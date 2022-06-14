https://ria.ru/20220614/rynok-1795181728.html

Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков

Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2022

Западные компании заинтересованы в российском рынке, заявил Песков

Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из ЕС, США и Канады по-прежнему... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:11

2022-06-14T13:11

2022-06-14T14:27

экономика

евросоюз

сша

канада

дмитрий песков

китай

петербургский международный экономический форум (фонд)

петербургский международный экономический форум — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы свернули свою работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из ЕС, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в Российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно," - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль рассматривать отказ от участия в ПМЭФ иностранных инвесторов как отказ от планов работы на российском рынке.Также пресс-секретарь президента отметил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин."Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме," - сказал Песков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795116093.html

сша

канада

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, евросоюз, сша, канада, дмитрий песков, китай, петербургский международный экономический форум (фонд)