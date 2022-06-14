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В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране - РИА Новости, 14.06.2022
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В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране
В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране - РИА Новости, 14.06.2022
В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране
Румыния нуждается в увеличении числа солдат НАТО, которые будут находиться на территории страны долгий срок, заявил министр иностранных дел Богдан Ауреску. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:44
2022-06-14T10:44
в мире
румыния
нато
мид румынии
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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Румыния нуждается в увеличении числа солдат НАТО, которые будут находиться на территории страны долгий срок, заявил министр иностранных дел Богдан Ауреску."Необходимо более последовательное присутствие, хотя могу сказать, что на данный момент, если мы посмотрим на присутствие союзников в Румынии, у нас уже есть более 5000 солдат союзников на румынской территории. Мы заинтересованы в долгосрочном присутствии на восточном фланге союзников по НАТО, в формуле, которая, очевидно, должна измеряться не только численностью войск в Румынии, но и многими другими параметрами", - заявил Ауреску в эфире телеканала Digi 24, пояснив, что речь идет об увеличении "количества солдат и срока их присутствия в Румынии".Он отметил, что формально процесс формирования боевой группы в Румынии начался 1 мая. Власти надеются, что он может завершиться до конца этого года. "Это будет зависеть от того, как быстро мы будем двигаться, и от союзников, которые входят в состав этой боевой группы", - сказал министр.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.
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в мире, румыния, нато, мид румынии
10:44 14.06.2022
 
В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране

Глава МИД Румынии Ауреску призвал увеличить контингент НАТО в стране на долгий срок

© Depositphotos / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Румыния нуждается в увеличении числа солдат НАТО, которые будут находиться на территории страны долгий срок, заявил министр иностранных дел Богдан Ауреску.
"Необходимо более последовательное присутствие, хотя могу сказать, что на данный момент, если мы посмотрим на присутствие союзников в Румынии, у нас уже есть более 5000 солдат союзников на румынской территории. Мы заинтересованы в долгосрочном присутствии на восточном фланге союзников по НАТО, в формуле, которая, очевидно, должна измеряться не только численностью войск в Румынии, но и многими другими параметрами", - заявил Ауреску в эфире телеканала Digi 24, пояснив, что речь идет об увеличении "количества солдат и срока их присутствия в Румынии".
Он отметил, что формально процесс формирования боевой группы в Румынии начался 1 мая. Власти надеются, что он может завершиться до конца этого года. "Это будет зависеть от того, как быстро мы будем двигаться, и от союзников, которые входят в состав этой боевой группы", - сказал министр.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.
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