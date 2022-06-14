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Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220614/rudkovskaya-1795140749.html
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве
Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости". РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:04
2022-06-14T11:04
шоубиз
яна рудковская
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости". Ранее Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого продюсер уже два раза уменьшала ее.
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яна рудковская, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
11:04 14.06.2022
 
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве

Яна Рудковская объяснила слезы Гном Гномыча после проката в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьера "Суворов. Великое путешествие"
Премьера Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости".

"Он откатал хуже, чем во всем туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош. Он мне сказал: "Мама, мне не хватило эмоций на Москву". В плане техники там все отлично. Он знаете, мне кажется, немножко подустал", – отметила Рудковская.

Ранее Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого продюсер уже два раза уменьшала ее.
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 12:44Шоубиз
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин
 
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