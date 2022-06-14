https://ria.ru/20220614/rudkovskaya-1795140749.html
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве
Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости". РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:04
2022-06-14T11:04
2022-06-14T11:04
шоубиз
яна рудковская
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости". Ранее Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого продюсер уже два раза уменьшала ее.
https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна рудковская, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве
Яна Рудковская объяснила слезы Гном Гномыча после проката в Москве