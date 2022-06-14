https://ria.ru/20220614/rudkovskaya-1795140749.html

Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве

Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве - РИА Новости, 14.06.2022

Яна Рудковская объяснила слезы сына после проката в Москве

Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости". РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:04

2022-06-14T11:04

2022-06-14T11:04

шоубиз

яна рудковская

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская объяснила слезы своего сына Саши после проката в Москве усталостью. Об этом звездная мама рассказала в программе "PRO Новости". Ранее Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого продюсер уже два раза уменьшала ее.

https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

яна рудковская, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса