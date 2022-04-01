Яна Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за большой груди

"В 27 лет я родила Колю – первого сына. Я не кормила, у меня не было молока, и, тем не менее, моя грудь после родов увеличилась с четвертого до пятого размера! Все бы ничего, но вес был 50 килограммов. У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство", – поделилась звезда.