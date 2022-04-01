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Яна Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за большой груди - РИА Новости, 01.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220401/rudkovskaya-1781315373.html
Яна Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за большой груди
Яна Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за большой груди - РИА Новости, 01.04.2022
Яна Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за большой груди
Яна Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:02
2022-04-01T17:02
шоубиз
знаменитости
яна рудковская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Яна Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого продюсер уже два раза уменьшала ее.Она отметила, что размер груди уменьшился до третьего размера, однако затем проблема вернулась. По советам врачей Яна решилась на еще одну операцию.После второго вмешательства прошло меньше года, но, по словам Рудковской, ей снова необходима корректировка.Ранее о такой же операции рассказывала Екатерина Варнава.
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знаменитости, яна рудковская, шоу-бизнес
17:02 01.04.2022
 
Яна Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за большой груди

Яна Рудковская пожаловалась на необходимость третьей операции из-за большой груди

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Яна Рудковская в социальных сетях пожаловалась, что из-за слишком большой груди велика вероятность, что ей придется снова лечь на стол хирурга. До этого продюсер уже два раза уменьшала ее.

"В 27 лет я родила Колю – первого сына. Я не кормила, у меня не было молока, и, тем не менее, моя грудь после родов увеличилась с четвертого до пятого размера! Все бы ничего, но вес был 50 килограммов. У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство", – поделилась звезда.

Она отметила, что размер груди уменьшился до третьего размера, однако затем проблема вернулась. По советам врачей Яна решилась на еще одну операцию.

"В 2016 моя грудь выросла снова до пятого размера! Спина начала болеть еще больше. Врачи рекомендовали закачивать спину и … Внимание – уменьшить грудь!" – рассказала продюсер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Яна Рудковская
После второго вмешательства прошло меньше года, но, по словам Рудковской, ей снова необходима корректировка.

"Я понимаю, что через пару лет снова лягу под хирургически скальпель, потому что хочу иметь не более третьего размера! Сейчас у меня третий размер! За год грудь выросла на пол размера! К слову, сейчас мой вес 52-53 килограмма", – заключила звезда.

Ранее о такой же операции рассказывала Екатерина Варнава.
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