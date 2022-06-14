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"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора" - РИА Новости, 14.06.2022
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"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора"
"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора" - РИА Новости, 14.06.2022
"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора"
"Ростех" совместно с "Открытой мобильной платформой" разработал безопасный и защищенный от утечек информации корпоративный мессенджер "Колибри" для мобильных... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:33
2022-06-14T17:33
технологии
россия
"аврора"
ростех
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростех" совместно с "Открытой мобильной платформой" разработал безопасный и защищенный от утечек информации корпоративный мессенджер "Колибри" для мобильных устройств на российской операционной системе "Аврора", рассказали в пресс-службе "Ростеха".Специалисты отмечают, что вместе с новым мессенджером идет VPN-клиент "Колибри" и абонентский модуль для обработки информации в виде microSD-карты. Разработанный модуль поддерживает российские криптоалгоритмы и имеет встроенные средства защиты информации, благодаря чему пользователи мессенджера смогут спокойно подключаться к облачным web-сервисам, не боясь утечки данных."В мессенджере используются только российские доверенные решения, что гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций. В дальнейшем мы планируем адаптировать для ОС "Аврора" разработанную Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии, а также дополнить этой опцией продукты "Колибри", - прокомментировал агентству генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.Министерство цифрового развития РФ 3 июня предложило в рамках проекта "Цифровое государственное управление" внедрить использование в госорганах и госучреждениях мобильных автоматизированных рабочих мест, функционирующих на основе российской ОС "Аврора". Предложенный Минцифры проект подразумевает увеличение доступности отечественных цифровых сервисов и технологий, а также расширение применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора".
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технологии, россия, "аврора", ростех, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
17:33 14.06.2022
 
"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора"

В "Ростехе" сообщили о создании защищенного корпоративного мессенджера для ОС "Аврора"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростех" совместно с "Открытой мобильной платформой" разработал безопасный и защищенный от утечек информации корпоративный мессенджер "Колибри" для мобильных устройств на российской операционной системе "Аврора", рассказали в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" совместно с компанией "Открытая мобильная платформа" завершил разработку защищенного корпоративного мессенджера "Колибри". Решение, предназначенное для устройств на операционной системе "Аврора" 4.0, позволяет безопасно обмениваться информацией и минимизирует возможность информационных утечек", - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что вместе с новым мессенджером идет VPN-клиент "Колибри" и абонентский модуль для обработки информации в виде microSD-карты. Разработанный модуль поддерживает российские криптоалгоритмы и имеет встроенные средства защиты информации, благодаря чему пользователи мессенджера смогут спокойно подключаться к облачным web-сервисам, не боясь утечки данных.
"В мессенджере используются только российские доверенные решения, что гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций. В дальнейшем мы планируем адаптировать для ОС "Аврора" разработанную Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии, а также дополнить этой опцией продукты "Колибри", - прокомментировал агентству генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.
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ТехнологииРоссия"Аврора"РостехМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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