https://ria.ru/20220614/rostekh-1795264069.html

"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора"

"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора" - РИА Новости, 14.06.2022

"Ростех" разработал корпоративный мессенджер для мобильных на ОС "Аврора"

"Ростех" совместно с "Открытой мобильной платформой" разработал безопасный и защищенный от утечек информации корпоративный мессенджер "Колибри" для мобильных... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:33

2022-06-14T17:33

2022-06-14T17:33

технологии

россия

"аврора"

ростех

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Ростех" совместно с "Открытой мобильной платформой" разработал безопасный и защищенный от утечек информации корпоративный мессенджер "Колибри" для мобильных устройств на российской операционной системе "Аврора", рассказали в пресс-службе "Ростеха".Специалисты отмечают, что вместе с новым мессенджером идет VPN-клиент "Колибри" и абонентский модуль для обработки информации в виде microSD-карты. Разработанный модуль поддерживает российские криптоалгоритмы и имеет встроенные средства защиты информации, благодаря чему пользователи мессенджера смогут спокойно подключаться к облачным web-сервисам, не боясь утечки данных."В мессенджере используются только российские доверенные решения, что гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций. В дальнейшем мы планируем адаптировать для ОС "Аврора" разработанную Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии, а также дополнить этой опцией продукты "Колибри", - прокомментировал агентству генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.Министерство цифрового развития РФ 3 июня предложило в рамках проекта "Цифровое государственное управление" внедрить использование в госорганах и госучреждениях мобильных автоматизированных рабочих мест, функционирующих на основе российской ОС "Аврора". Предложенный Минцифры проект подразумевает увеличение доступности отечественных цифровых сервисов и технологий, а также расширение применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора".

https://realty.ria.ru/20220607/rostekh-1793666299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, "аврора", ростех, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)