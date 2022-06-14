https://ria.ru/20220614/rossiya-1795184614.html

В Кремле опровергли данные об отъезде миллионеров из России

В Кремле опровергли данные об отъезде миллионеров из России - РИА Новости, 14.06.2022

В Кремле опровергли данные об отъезде миллионеров из России

В Кремле не замечают тенденции отъезда миллионеров из России и не знают, на чем основаны данные компании, опубликовавшей исследование об этом, заявил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:17

2022-06-14T13:17

2022-06-14T14:27

экономика

россия

дмитрий песков

пмэф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Кремле не замечают тенденции отъезда миллионеров из России и не знают, на чем основаны данные компании, опубликовавшей исследование об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) сообщили, что Россию до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров."Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, замечают ли в Кремле такую тенденцию.На уточняющий вопрос, есть ли у Кремля какие-то планы или стратегии, чтобы заинтересовать состоятельных людей в том, чтобы они не покидали страну, Песков ответил, что на смену закрывшимся возможностям "приходят новые возможности"."Вот, кстати, эта тема и будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме", - добавил он.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners (H&P) сообщили, что Россию до конца года могут покинуть 15 тысяч долларовых миллионеров, или примерно 15% их общего количества на конец 2021 года.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, дмитрий песков, пмэф