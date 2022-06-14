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Роскосмос улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и госпрограмм - РИА Новости, 14.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220614/roskosmos-1795296020.html
Роскосмос улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и госпрограмм
Роскосмос улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и госпрограмм - РИА Новости, 14.06.2022
Роскосмос улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и госпрограмм
"Роскосмос" за последние три года улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и отдельных государственных программ, эффективность выполнения госпрограммы... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:00
2022-06-14T19:00
наука
экономика
алексей кудрин
космос - риа наука
владимир путин
россия
роскосмос
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Роскосмос" за последние три года улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и отдельных государственных программ, эффективность выполнения госпрограммы "Космическая деятельность России" соответствует высокому уровню, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации.Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что наиболее успешно в России выполняются программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, а также программа "Доступная среда". Выполнение программы по космической деятельности Кудрин оценил как "в обратную сторону".При этом глава Счетной палаты предложил правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ. По его словам, из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер."Существенно выросли показатели кассового исполнения федерального бюджета, обеспечено опережающее размещение государственного оборонного заказа, и, как наиболее значимый и объективный показатель, обеспечено 100-процентное качество работы, выразившееся в рекордных показателях безаварийности пусков в современной истории России (85 подряд успешных пусков ракет-носителей различных классов)", - говорится в сообщении."При учете объективных внешних факторов, а также указанных особенностей осуществления космической деятельности эффективность выполнения государственной программы "Космическая деятельность России" соответствует высокому уровню (не менее 95%)", - уточнили в "Роскосмосе".В госкорпорации подчеркнули, что существующая методика оценки эффективности госпрограмм носит формальный характер, не учитывает объективные внешние факторы, оказывающие влияние на реализацию мероприятий программ, а также особенности осуществления космической деятельности.К таким факторам в "Роскосмосе" относят жесткие технологические санкции, - ограничения на поставку электронной компонентной базы, комплектующих изделий, технологий и оборудования."Указанные обстоятельства не могли не привести к изменению сроков реализации отдельных мероприятий программ и проектов, но все изменения сроков проходят согласование с Правительством Российской Федерации в рамках корректировок программ", - рассказали в госкорпорации.Уточняется, что методика оценки не учитывает некоторые особенности космической деятельности. Например, ряд пусков осуществляются по мере оперативной необходимости восполнения орбитальной группировки, как в случае с системой ГЛОНАСС, когда новый космический аппарат запускают только когда действующий выходит из строя. Спутник работает свыше установленных сроков активного существования, но при этом такая ситуация также трактуется как невыполнение целевых показателей, потому что новый космический аппарат не запущен в предусмотренные программными документами сроки.
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экономика, алексей кудрин, космос - риа наука, владимир путин, россия, роскосмос, глонасс (система навигации)
19:00 14.06.2022
 
Роскосмос улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и госпрограмм

Роскосмос за три года довел эффективность госпрограммы до 95 процентов

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Роскосмос" за последние три года улучшил результаты исполнения гособоронзаказа и отдельных государственных программ, эффективность выполнения госпрограммы "Космическая деятельность России" соответствует высокому уровню, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что наиболее успешно в России выполняются программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, а также программа "Доступная среда". Выполнение программы по космической деятельности Кудрин оценил как "в обратную сторону".
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При этом глава Счетной палаты предложил правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ. По его словам, из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер.
"Существенно выросли показатели кассового исполнения федерального бюджета, обеспечено опережающее размещение государственного оборонного заказа, и, как наиболее значимый и объективный показатель, обеспечено 100-процентное качество работы, выразившееся в рекордных показателях безаварийности пусков в современной истории России (85 подряд успешных пусков ракет-носителей различных классов)", - говорится в сообщении.
"При учете объективных внешних факторов, а также указанных особенностей осуществления космической деятельности эффективность выполнения государственной программы "Космическая деятельность России" соответствует высокому уровню (не менее 95%)", - уточнили в "Роскосмосе".
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В госкорпорации подчеркнули, что существующая методика оценки эффективности госпрограмм носит формальный характер, не учитывает объективные внешние факторы, оказывающие влияние на реализацию мероприятий программ, а также особенности осуществления космической деятельности.
К таким факторам в "Роскосмосе" относят жесткие технологические санкции, - ограничения на поставку электронной компонентной базы, комплектующих изделий, технологий и оборудования.
"Указанные обстоятельства не могли не привести к изменению сроков реализации отдельных мероприятий программ и проектов, но все изменения сроков проходят согласование с Правительством Российской Федерации в рамках корректировок программ", - рассказали в госкорпорации.
Уточняется, что методика оценки не учитывает некоторые особенности космической деятельности. Например, ряд пусков осуществляются по мере оперативной необходимости восполнения орбитальной группировки, как в случае с системой ГЛОНАСС, когда новый космический аппарат запускают только когда действующий выходит из строя. Спутник работает свыше установленных сроков активного существования, но при этом такая ситуация также трактуется как невыполнение целевых показателей, потому что новый космический аппарат не запущен в предусмотренные программными документами сроки.
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