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Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/roddom-1795101972.html
Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке
Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке - РИА Новости, 14.06.2022
Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке
Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право, заявил в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:31
2022-06-14T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
оон
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стефан дюжаррик
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ООН, 14 июн — РИА Новости. Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права", — сказал Дюжаррик.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, оон, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик
01:31 14.06.2022 (обновлено: 09:34 14.06.2022)
 
Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке

Представитель генсека ООН Дюжжарик: обстрел роддома в Донецке внушает тревогу

© РИА НовостиПоследствия обстрела украинскими боевиками роддома в Донецке
Последствия обстрела украинскими боевиками роддома в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела украинскими боевиками роддома в Донецке
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн — РИА Новости. Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права", — сказал Дюжаррик.
В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтефан Дюжаррик
 
 
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