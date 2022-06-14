https://ria.ru/20220614/roddom-1795101972.html

Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке

Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке - РИА Новости, 14.06.2022

Официальный представитель генсека ООН осудил обстрел роддома в Донецке

Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право, заявил в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T01:31

2022-06-14T01:31

2022-06-14T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

оон

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стефан дюжаррик

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ООН, 14 июн — РИА Новости. Сообщения об обстреле роддома в Донецке внушают обеспокоенность, любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права", — сказал Дюжаррик.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов столицы республики. По его словам, украинские войска используют запрещенные методы ведения войны, обстреливают спальные и центральные района Донецка, а также другие города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/obstrel-1795100316.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, оон, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик