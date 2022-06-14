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В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
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В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот
В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот - РИА Новости, 14.06.2022
В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот
Фрагмент арки знаменитых Больших ворот (Porta Maggiore) Рима обрушился во вторник на землю, сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:48
2022-06-14T11:05
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Фрагмент арки знаменитых Больших ворот (Porta Maggiore) Рима обрушился во вторник на землю, сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai.Инцидент произошел около 6 часов утра (07.00 мск). Сотрудники муниципальной полиции Рима оцепили зону происшествия и перекрыли движение пешеходов близ Лабиканской площади в районе главного столичного железнодорожного вокзала Термини. В результате инцидента никто не пострадал. В ближайшее время сотрудники технических служб обследуют состояние арки.Большие или Пренестинские ворота были одними из восточных ворот античного Рима. Первоначально они являлись частью двух акведуков, по которым вода веками поступала в Вечный город. В III веке при возведении Стены Аврелиана ворота были встроены в эту стену, окружавшую древний город.
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в мире, рим, архитектура, новости - туризм, новости культуры
10:48 14.06.2022 (обновлено: 11:05 14.06.2022)
 
В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот

Фрагмент арки знаменитых Больших ворот Рима обрушился на землю

CC BY-SA 4.0 / NikonZ7II / Порта-Маджоре (Большие ворота) или Пренестинские ворота в Риме
Порта-Маджоре (Большие ворота) или Пренестинские ворота в Риме - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC BY-SA 4.0 / NikonZ7II /
Порта-Маджоре (Большие ворота) или Пренестинские ворота в Риме. Архивное фото
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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Фрагмент арки знаменитых Больших ворот (Porta Maggiore) Рима обрушился во вторник на землю, сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai.
Инцидент произошел около 6 часов утра (07.00 мск). Сотрудники муниципальной полиции Рима оцепили зону происшествия и перекрыли движение пешеходов близ Лабиканской площади в районе главного столичного железнодорожного вокзала Термини. В результате инцидента никто не пострадал. В ближайшее время сотрудники технических служб обследуют состояние арки.
Большие или Пренестинские ворота были одними из восточных ворот античного Рима. Первоначально они являлись частью двух акведуков, по которым вода веками поступала в Вечный город. В III веке при возведении Стены Аврелиана ворота были встроены в эту стену, окружавшую древний город.
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