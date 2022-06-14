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В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот

В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот - РИА Новости, 14.06.2022

В Риме обрушился фрагмент арки знаменитых Больших ворот

Фрагмент арки знаменитых Больших ворот (Porta Maggiore) Рима обрушился во вторник на землю, сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:48

2022-06-14T10:48

2022-06-14T11:05

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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Фрагмент арки знаменитых Больших ворот (Porta Maggiore) Рима обрушился во вторник на землю, сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai.Инцидент произошел около 6 часов утра (07.00 мск). Сотрудники муниципальной полиции Рима оцепили зону происшествия и перекрыли движение пешеходов близ Лабиканской площади в районе главного столичного железнодорожного вокзала Термини. В результате инцидента никто не пострадал. В ближайшее время сотрудники технических служб обследуют состояние арки.Большие или Пренестинские ворота были одними из восточных ворот античного Рима. Первоначально они являлись частью двух акведуков, по которым вода веками поступала в Вечный город. В III веке при возведении Стены Аврелиана ворота были встроены в эту стену, окружавшую древний город.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рим, архитектура, новости - туризм, новости культуры