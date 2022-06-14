https://ria.ru/20220614/regiony-1795216744.html

Кудрин заявил о снижении самостоятельности российских регионов

Кудрин заявил о снижении самостоятельности российских регионов - РИА Новости, 14.06.2022

Кудрин заявил о снижении самостоятельности российских регионов

Российские регионы получили огромную поддержку из федерального центра в период пандемии, но заплатили за это своей самостоятельностью, данную ситуацию надо... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:00

2022-06-14T15:00

2022-06-14T15:35

экономика

россия

алексей кудрин

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские регионы получили огромную поддержку из федерального центра в период пандемии, но заплатили за это своей самостоятельностью, данную ситуацию надо немного сбалансировать, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил, что средства в основном выделялись из резервного фонда правительства – кабинет министров может распоряжаться ими без внесения изменений в закон о бюджете. "Вместе с тем получается, что все эти расходы целевой характер имеют, они как бы "окрашены" и, вроде как, настроены на цель. Таких субсидий, точнее, целевых межбюджетных трансфертов – они выросли со 197 до 347 – 347 разных субсидий", – сказал он.По каждому такому трансферту правительство заключает соглашение с регионом – получателем средств. "И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки "окрашенной", целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены", - объяснил глава Счетной палаты."Мы как раз обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%", - уточнил Кудрин.Президент РФ заметил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы."Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что, ладно, мы даже видим возможность сохранять "окрашенность" и целевой характер, но, может быть, несколько субсидий – может быть, их объединять и делать более укрупненные конечные показатели субъекту. Кстати, Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям тоже просит в этом направлении двинуться", - ответил Кудрин. "Соответственно, мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы. Это позволило бы губернаторам более четко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху", - добавил глава Счетной палаты.

https://ria.ru/20220606/avtodorogi-1793521998.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, алексей кудрин, владимир путин