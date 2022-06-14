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Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/rasstrel-1795145782.html
Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие
Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие - РИА Новости, 14.06.2022
Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие
Украинские силовики не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:28
2022-06-14T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он сообщил, что в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике после огневой подготовки наступления российских войск более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, находившихся у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сдаться. Они обратились по рации к российскому командованию, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Примерно в 22:00 украинские военные с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.Он отметил, что в последние недели подобные инциденты участились.Как подчеркнул генерал-лейтенант, такие факты наглядно показывают, что киевский режим на фоне все новых военных провалов и деморализации в войсках пытается остановить сдачу в плен своих военнослужащих карательными акциями заградотрядов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html
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Конашенков о случаях расстрела бойцами Украины соратников за сдачу в плен
Конашенков о случаях расстрела бойцами Украины соратников за сдачу в плен
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:28 14.06.2022 (обновлено: 16:52 14.06.2022)
 
Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие

Минобороны России сообщило о расстреле националистами 32 решивших сдаться бойцов ВСУ

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он сообщил, что в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике после огневой подготовки наступления российских войск более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, находившихся у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сдаться. Они обратились по рации к российскому командованию, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Примерно в 22:00 украинские военные с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

"В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину. В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих", — продолжил Конашенков.

Он отметил, что в последние недели подобные инциденты участились.
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Как подчеркнул генерал-лейтенант, такие факты наглядно показывают, что киевский режим на фоне все новых военных провалов и деморализации в войсках пытается остановить сдачу в плен своих военнослужащих карательными акциями заградотрядов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 13:12Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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