https://ria.ru/20220614/rasstrel-1795145782.html

Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие

Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие - РИА Новости, 14.06.2022

Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие

Украинские силовики не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:28

2022-06-14T11:28

2022-06-14T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики не позволяют своим сослуживцам сдаваться в плен, там действуют заградительные отряды, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он сообщил, что в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике после огневой подготовки наступления российских войск более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, находившихся у опорного пункта в районе Зверофермы, решили сдаться. Они обратились по рации к российскому командованию, попросили прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Примерно в 22:00 украинские военные с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.Он отметил, что в последние недели подобные инциденты участились.Как подчеркнул генерал-лейтенант, такие факты наглядно показывают, что киевский режим на фоне все новых военных провалов и деморализации в войсках пытается остановить сдачу в плен своих военнослужащих карательными акциями заградотрядов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о случаях расстрела бойцами Украины соратников за сдачу в плен Конашенков о случаях расстрела бойцами Украины соратников за сдачу в плен 2022-06-14T11:28 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков