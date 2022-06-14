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"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян - РИА Новости, 14.06.2022
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"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян
"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян - РИА Новости, 14.06.2022
"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян
Недельные расходы россиян за период с 6 по 12 июня выросли на 3,8%, средняя стоимость одной покупки - на 1,9%, при этом на предыдущей отчетной неделе была... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:51
2022-06-14T14:51
экономика
россия
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период с 6 по 12 июня выросли на 3,8%, средняя стоимость одной покупки - на 1,9%, при этом на предыдущей отчетной неделе была зафиксирована аналогичная динамика, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В период с 6 по 12 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3,8%. Индекс недельных расходов составил 5 477 рублей", - говорится в сообщении.При этом в годовой динамике расходы выросли на 11,9%."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 685 рублей", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,3%.На предыдущей отчетной неделе - с 30 мая по 5 июня - недельные расходы россиян выросли на 0,3%, индекс недельных расходов составил 5 276 рублей, а индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,4%.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.
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экономика, россия
14:51 14.06.2022
 
"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян

"Ромир": расходы россиян выросли на 3,8 процента, средний чек увеличился на 1,9 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период с 6 по 12 июня выросли на 3,8%, средняя стоимость одной покупки - на 1,9%, при этом на предыдущей отчетной неделе была зафиксирована аналогичная динамика, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".
"В период с 6 по 12 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3,8%. Индекс недельных расходов составил 5 477 рублей", - говорится в сообщении.
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При этом в годовой динамике расходы выросли на 11,9%.
"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 685 рублей", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,3%.
На предыдущей отчетной неделе - с 30 мая по 5 июня - недельные расходы россиян выросли на 0,3%, индекс недельных расходов составил 5 276 рублей, а индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,4%.
Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.
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