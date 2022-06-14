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Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 14.06.2022
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского
Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:28
2022-06-14T14:28
2022-06-14T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства ДНР, украинские войска во вторник трижды обстреливали Гольмовский снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского
Представительство ДНР: сотрудник МЧС ДНР получил ранение во время обстрела Гольмовского