https://ria.ru/20220614/ranenie-1795206519.html

Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского

Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 14.06.2022

Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского

Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:28

2022-06-14T14:28

2022-06-14T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства ДНР, украинские войска во вторник трижды обстреливали Гольмовский снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.

донецкая народная республика

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)