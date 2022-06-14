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Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 14.06.2022
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского
Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:28
2022-06-14T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства ДНР, украинские войска во вторник трижды обстреливали Гольмовский снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:28 14.06.2022
 
Сотрудник МЧС ДНР ранен при обстреле ВСУ Гольмовского

Представительство ДНР: сотрудник МЧС ДНР получил ранение во время обстрела Гольмовского

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС Донецкой Народной республики пострадал при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела населенного пункта Гольмовский со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) сотрудника МЧС ДНР при исполнении служебных обязанностей в населенном пункте Гольмовский", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства ДНР, украинские войска во вторник трижды обстреливали Гольмовский снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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