https://ria.ru/20220614/proisshestviya-1795246677.html

Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида

Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида - РИА Новости, 14.06.2022

Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида

Полиция в городе Урень разыскала подростков, жестоко избивших инвалида, на их родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:37

2022-06-14T16:37

2022-06-14T16:37

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Полиция в городе Урень разыскала подростков, жестоко избивших инвалида, на их родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы.Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в дежурную часть отдела полиции "Уренский" поступило два сообщения - одно от матери пострадавшего мужчины, второе - из медицинского учреждения, куда он обратился за помощью."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены трое несовершеннолетних 2006, 2007 и 2009 годов рождения, двое из которых наносили удары мужчине, а один снимал происходящее. На законных представителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, уточнили в ведомстве, по факту причинения телесных повреждений мужчине проводится проверка.Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента с избиением инвалида подростками.

https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html

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происшествия, россия, нижегородская область