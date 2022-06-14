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Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида - РИА Новости, 14.06.2022
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Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида
Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида - РИА Новости, 14.06.2022
Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида
Полиция в городе Урень разыскала подростков, жестоко избивших инвалида, на их родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:37
2022-06-14T16:37
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Полиция в городе Урень разыскала подростков, жестоко избивших инвалида, на их родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы.Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в дежурную часть отдела полиции "Уренский" поступило два сообщения - одно от матери пострадавшего мужчины, второе - из медицинского учреждения, куда он обратился за помощью."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены трое несовершеннолетних 2006, 2007 и 2009 годов рождения, двое из которых наносили удары мужчине, а один снимал происходящее. На законных представителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, уточнили в ведомстве, по факту причинения телесных повреждений мужчине проводится проверка.Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента с избиением инвалида подростками.
https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html
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происшествия, россия, нижегородская область
16:37 14.06.2022
 
Нижегородская полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида

ГУМВД по Нижегородской области: полиция нашла подростков, жестоко избивших инвалида

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Полиция в городе Урень разыскала подростков, жестоко избивших инвалида, на их родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы.
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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в дежурную часть отдела полиции "Уренский" поступило два сообщения - одно от матери пострадавшего мужчины, второе - из медицинского учреждения, куда он обратился за помощью.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены трое несовершеннолетних 2006, 2007 и 2009 годов рождения, двое из которых наносили удары мужчине, а один снимал происходящее. На законных представителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, уточнили в ведомстве, по факту причинения телесных повреждений мужчине проводится проверка.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента с избиением инвалида подростками.
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