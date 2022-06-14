https://ria.ru/20220614/proekt-1795282029.html
К SputnikPro присоединился ведущий вуз КНР в области журналистики
К SputnikPro присоединился ведущий вуз КНР в области журналистики - РИА Новости, 14.06.2022
К SputnikPro присоединился ведущий вуз КНР в области журналистики
Онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro состоялась во вторник для студентов Китайского университета связи, ведущего вуза КНР в области журналистики... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:18
2022-06-14T18:18
2022-06-14T18:18
sputnik
россия
китай
пекинский университет
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro состоялась во вторник для студентов Китайского университета связи, ведущего вуза КНР в области журналистики. Главный редактор Международного информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов рассказал нескольким десяткам слушателей с Факультета телевидения о работе международного мультимедийного СМИ в условиях новой реальности.В своём выступлении лектор затронул вопросы трансформации мирового медиаландшафта, проблему объективности в журналистике и феномен фейковых новостей. По словам Анисимова, одним из главных трендов будущего станет смещение фокуса внимания аудитории от больших СМИ в сторону личных аккаунтов конкретных журналистов. "Люди находятся в поиске “моральных авторитетов”. На мой взгляд, постепенно они все больше будут доверять не брендам, а прислушиваться к отдельным журналистам. Конкретный человек всегда вовлечен в общественную полемику, в то время как медиа всегда должны давать более сбалансированную оценку. Конкретные журналисты не заботятся об этом, и в этом секрет их успеха", – отметил Анисимов.Ранее в КНР к проекту SputnikPro уже присоединились Пекинский университет и Университет Цинхуа, как в очном, так и в онлайн-формате.Китайский университет связи – один из ведущих пекинских вузов, отраслевой университет, занимающийся подготовкой кадров для индустрии медиа и информационных коммуникаций. Университет входит в "Проект 211" Министерства образования КНР. Согласно проекту, вузы обучают элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220317/onlayn-vstrecha-1778643725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, россия, китай, пекинский университет, миа "россия сегодня", новости агентства
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro состоялась во вторник для студентов Китайского университета связи, ведущего вуза КНР в области журналистики. Главный редактор Международного информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов рассказал нескольким десяткам слушателей с Факультета телевидения о работе международного мультимедийного СМИ в условиях новой реальности.
В своём выступлении лектор затронул вопросы трансформации мирового медиаландшафта, проблему объективности в журналистике и феномен фейковых новостей. По словам Анисимова, одним из главных трендов будущего станет смещение фокуса внимания аудитории от больших СМИ в сторону личных аккаунтов конкретных журналистов. "Люди находятся в поиске “моральных авторитетов”. На мой взгляд, постепенно они все больше будут доверять не брендам, а прислушиваться к отдельным журналистам. Конкретный человек всегда вовлечен в общественную полемику, в то время как медиа всегда должны давать более сбалансированную оценку. Конкретные журналисты не заботятся об этом, и в этом секрет их успеха", – отметил Анисимов.
"На протяжении последних трёх лет мы переживаем очень тяжёлый период из-за COVID-19. Наш обычный международный обмен и поездки были прерваны. К счастью, два месяца назад информационное агентство Sputnik обратилось на Факультет телевидения с предложением о возможном общении с нашими студентами. Эта лекция – прекрасная возможность для нас узнать о медиа в России и расширить свой горизонт в области международной журналистики", – отметила заместитель заведующего кафедрой международной журналистики и коммуникаций Китайского университета связи Сюань Тан по итогам мероприятия.
Ранее в КНР
к проекту SputnikPro уже присоединились Пекинский университет
и Университет Цинхуа, как в очном, так и в онлайн-формате.
Китайский университет связи – один из ведущих пекинских вузов, отраслевой университет, занимающийся подготовкой кадров для индустрии медиа и информационных коммуникаций. Университет входит в "Проект 211" Министерства образования КНР. Согласно проекту, вузы обучают элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве
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