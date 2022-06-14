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Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии - РИА Новости, 14.06.2022
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Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии - РИА Новости, 14.06.2022
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии
Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:28
2022-06-14T09:28
происшествия
республика тыва
убийство
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КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на сайте прокуратуры региона."В суде установлено, что в декабре 2021 года подсудимая, находясь в доме своей знакомой в селе Самагалтай, услышав плач полугодовалого ребенка, разозлившись, применяя насилие и нож, совершила убийство последнего. Состояние алкогольного опьянения, в которое осужденная привела сама себя, употребляя алкоголь, сняло внутренний контроль и привело к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетнего ребенка."Суд… назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.Приговор суда в законную силу не вступил.
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происшествия, республика тыва, убийство
09:28 14.06.2022
 
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии

Жительнице Тувы, убившей шестимесячного ребенка знакомой из-за плача, дали 13 лет колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на сайте прокуратуры региона.
"В суде установлено, что в декабре 2021 года подсудимая, находясь в доме своей знакомой в селе Самагалтай, услышав плач полугодовалого ребенка, разозлившись, применяя насилие и нож, совершила убийство последнего. Состояние алкогольного опьянения, в которое осужденная привела сама себя, употребляя алкоголь, сняло внутренний контроль и привело к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетнего ребенка.
"Суд… назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 13:50
Кубанская пара, убившая ребенка за плач, получила 28 лет на двоих
 
ПроисшествияРеспублика ТываУбийство
 
 
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