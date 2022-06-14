https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html

Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии

Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии - РИА Новости, 14.06.2022

Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии

Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:28

2022-06-14T09:28

2022-06-14T09:28

происшествия

республика тыва

убийство

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КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на сайте прокуратуры региона."В суде установлено, что в декабре 2021 года подсудимая, находясь в доме своей знакомой в селе Самагалтай, услышав плач полугодовалого ребенка, разозлившись, применяя насилие и нож, совершила убийство последнего. Состояние алкогольного опьянения, в которое осужденная привела сама себя, употребляя алкоголь, сняло внутренний контроль и привело к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетнего ребенка."Суд… назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20211026/prigovor-1756299733.html

республика тыва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика тыва, убийство