https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии - РИА Новости, 14.06.2022
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии
Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:28
2022-06-14T09:28
2022-06-14T09:28
происшествия
республика тыва
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на сайте прокуратуры региона."В суде установлено, что в декабре 2021 года подсудимая, находясь в доме своей знакомой в селе Самагалтай, услышав плач полугодовалого ребенка, разозлившись, применяя насилие и нож, совершила убийство последнего. Состояние алкогольного опьянения, в которое осужденная привела сама себя, употребляя алкоголь, сняло внутренний контроль и привело к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетнего ребенка."Суд… назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.Приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20211026/prigovor-1756299733.html
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика тыва, убийство
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии
Жительнице Тувы, убившей шестимесячного ребенка знакомой из-за плача, дали 13 лет колонии
КРАСНОЯРСК, 14 июн – РИА Новости.
Верховный суд Тувы приговорил к 13 годам колонии 49-летнюю женщину, обвиняемую в жестоком убийстве шестимесячного ребенка, разозлившего ее плачем, сообщается на сайте
прокуратуры региона.
"В суде установлено, что в декабре 2021 года подсудимая, находясь в доме своей знакомой в селе Самагалтай, услышав плач полугодовалого ребенка, разозлившись, применяя насилие и нож, совершила убийство последнего. Состояние алкогольного опьянения, в которое осужденная привела сама себя, употребляя алкоголь, сняло внутренний контроль и привело к совершению особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетнего ребенка.
"Суд… назначил женщине наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Приговор суда в законную силу не вступил.