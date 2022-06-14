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В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки - РИА Новости, 14.06.2022
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В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки
В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки - РИА Новости, 14.06.2022
В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки
Мэрия Праги приняла решение о закрытии со среды центра помощи беженцам из-за того, что в город направляется наибольшее количество прибывающих в Чехию украинских РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:11
2022-06-14T20:11
в мире
здоровье - общество
прага
украина
чехия
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ПРАГА, 14 июн - РИА Новости. Мэрия Праги приняла решение о закрытии со среды центра помощи беженцам из-за того, что в город направляется наибольшее количество прибывающих в Чехию украинских беженцев и город уже не располагает возможностями для их размещения, сообщил во вторник мэр Праги Зденек Гржиб."Со среды данный центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики", - сказал Гржиб.По данным МВД, из прибывших после 24 февраля в республику примерно 370 тысяч украинских беженцев 53,6 тысячи человек приняли Прага и прилегающий к ней Центрально-Чешский край. Еще 11 краев приняли от 10 тысяч до 21 тысячи человек. Два края, Пльзеньский и Южно-Моравский, приняли соответственно 27 тысяч и 36 тысяч человек.По словам Гржиба, Прага уже не располагает возможностями для приема и размещения новых беженцев, о чем он не раз предупреждал членов кабмина. В пятницу Гржиб намерен вновь поднять тему о более равномерном распределении беженцев на встрече с премьером Петром Фиалой. При этом премьер уже заранее заявил, что не считает разумным решение пражской мэрии о закрытии центра, подобное мнение высказал и глава МВД Вит Ракушан.Главы некоторых краев Чехии назвали решение мэра Праги "неколлегиальным". Однако Гржиб отвергает критику в свой адрес, приводя в качестве довода конкретные цифры по размещению беженцев в отдельных краях. К тому же, добавляет Гржиб, начинается новый туристический сезон, и власти города должны освободить те гостиницы и пансионы, в которых временно были размещены беженцы, и срочно искать для них новые помещения.Прибывающие с Украины беженцы после регистрации в пражском и краевых центрах получают право на проживание в республике в течение одного года, а также право на социальную и медицинскую поддержку, получение образования и работы. По данным минтруда, в настоящее время нашли для себя работу на различных фирмах и предприятиях, а также в сфере обслуживания более 70 тысяч украинских беженцев.
https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795210224.html
https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html
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в мире, здоровье - общество, прага, украина, чехия
20:11 14.06.2022
 
В Праге закроется центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки

Мэр Праги Гржиб сообщил о закрытии центра по приему беженцев с Украины из-за перегрузки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 14 июн - РИА Новости. Мэрия Праги приняла решение о закрытии со среды центра помощи беженцам из-за того, что в город направляется наибольшее количество прибывающих в Чехию украинских беженцев и город уже не располагает возможностями для их размещения, сообщил во вторник мэр Праги Зденек Гржиб.
"Со среды данный центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики", - сказал Гржиб.
Прага - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:42
Эксперт объяснил, почему Чехии не выгодно поддерживать Польшу
По данным МВД, из прибывших после 24 февраля в республику примерно 370 тысяч украинских беженцев 53,6 тысячи человек приняли Прага и прилегающий к ней Центрально-Чешский край. Еще 11 краев приняли от 10 тысяч до 21 тысячи человек. Два края, Пльзеньский и Южно-Моравский, приняли соответственно 27 тысяч и 36 тысяч человек.
По словам Гржиба, Прага уже не располагает возможностями для приема и размещения новых беженцев, о чем он не раз предупреждал членов кабмина. В пятницу Гржиб намерен вновь поднять тему о более равномерном распределении беженцев на встрече с премьером Петром Фиалой. При этом премьер уже заранее заявил, что не считает разумным решение пражской мэрии о закрытии центра, подобное мнение высказал и глава МВД Вит Ракушан.
Главы некоторых краев Чехии назвали решение мэра Праги "неколлегиальным". Однако Гржиб отвергает критику в свой адрес, приводя в качестве довода конкретные цифры по размещению беженцев в отдельных краях. К тому же, добавляет Гржиб, начинается новый туристический сезон, и власти города должны освободить те гостиницы и пансионы, в которых временно были размещены беженцы, и срочно искать для них новые помещения.
Прибывающие с Украины беженцы после регистрации в пражском и краевых центрах получают право на проживание в республике в течение одного года, а также право на социальную и медицинскую поддержку, получение образования и работы. По данным минтруда, в настоящее время нашли для себя работу на различных фирмах и предприятиях, а также в сфере обслуживания более 70 тысяч украинских беженцев.
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
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