В Германии назвали сроки поставки первых гаубиц Украине
Глава минобороны Ламбрехт: Берлин поставит Киеву гаубицы, когда обучит украинских военных
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июня - РИА Новости. Первые гаубицы будут поставлены Германией на Украину тогда, когда будет завершено обучение украинских военнослужащих, которые будут их обслуживать, заявила журналистам во вторник глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, отвечая на вопрос о возможных сроках поставки.
"Первые гаубицы будут поставлены тогда, когда обучение будет завершено", - сказала министр, добавив, что конкретной информации ни о датах поставки, ни о маршруте не будет сообщено по соображениям безопасности.
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил ранее, что поставки семи немецких гаубиц Киеву запланированы на 22 июня.
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщил, что в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.