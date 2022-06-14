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В Германии назвали сроки поставки первых гаубиц Украине - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/postavki-1795193222.html
В Германии назвали сроки поставки первых гаубиц Украине
В Германии назвали сроки поставки первых гаубиц Украине - РИА Новости, 14.06.2022
В Германии назвали сроки поставки первых гаубиц Украине
Первые гаубицы будут поставлены Германией на Украину тогда, когда будет завершено обучение украинских военнослужащих, которые будут их обслуживать, заявила... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:40
2022-06-14T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
андрей мельников
владимир путин
россия
германия
украина
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БЕРЛИН, 14 июня - РИА Новости. Первые гаубицы будут поставлены Германией на Украину тогда, когда будет завершено обучение украинских военнослужащих, которые будут их обслуживать, заявила журналистам во вторник глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, отвечая на вопрос о возможных сроках поставки."Первые гаубицы будут поставлены тогда, когда обучение будет завершено", - сказала министр, добавив, что конкретной информации ни о датах поставки, ни о маршруте не будет сообщено по соображениям безопасности.Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил ранее, что поставки семи немецких гаубиц Киеву запланированы на 22 июня.Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщил, что в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html
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в мире, кристина ламбрехт, андрей мельников, владимир путин, россия, германия, украина, ситуация в днр и лнр
13:40 14.06.2022
 
В Германии назвали сроки поставки первых гаубиц Украине

Глава минобороны Ламбрехт: Берлин поставит Киеву гаубицы, когда обучит украинских военных

CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie / Самоходная артиллерийская установка PzH 2000
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie /
Самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июня - РИА Новости. Первые гаубицы будут поставлены Германией на Украину тогда, когда будет завершено обучение украинских военнослужащих, которые будут их обслуживать, заявила журналистам во вторник глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, отвечая на вопрос о возможных сроках поставки.
"Первые гаубицы будут поставлены тогда, когда обучение будет завершено", - сказала министр, добавив, что конкретной информации ни о датах поставки, ни о маршруте не будет сообщено по соображениям безопасности.
Здание Министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 17:52
У Польши иссякли запасы оружия из-за помощи Украине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил ранее, что поставки семи немецких гаубиц Киеву запланированы на 22 июня.
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщил, что в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтАндрей МельниковВладимир ПутинРоссияГерманияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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