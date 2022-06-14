https://ria.ru/20220614/posolstva-1795162644.html

Зеленский потребовал от посольств раздобыть гаубицы и бронетехнику

Зеленский потребовал от посольств раздобыть гаубицы и бронетехнику - РИА Новости, 14.06.2022

Зеленский потребовал от посольств раздобыть гаубицы и бронетехнику

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во вторник заявил, что Владимир Зеленский поставил всем диппредставительствам задачу раздобыть как можно больше... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:15

2022-06-14T12:15

2022-06-14T12:15

в мире

украина

владимир зеленский

оружие

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во вторник заявил, что Владимир Зеленский поставил всем диппредставительствам задачу раздобыть как можно больше оружия, в том числе гаубицы и бронетехнику.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что отступающие украинские националисты все чаще бросают поставленные Западом образцы вооружений, в частности, противотанковые ракетные комплексы NLAW и "Джавелин"."Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент – это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника", - сказал Мирошниченко в эфире телеканала "Украина 24"По его словам, Австралия уже выделила Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, которая включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи".Зеленский не прекращает требовать от Запада новые вооружения даже после того, как США одобрили беспрецедентный пакет помощи на сумму 40 миллиардов долларов, из которых половина приходится на поставки оружия.Бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро заявлял, что запасы тяжелых вооружений, которое США и европейские союзники поставляют Украине, подходят к концу, а у европейцев их уже недостаточно.Посол Украины в Германии Мельник отмечал, что Германия под различными надуманными предлогами задерживает поставки вооружений, которые требует Киев, в частности, на протяжении шести недель блокируется сделка по 100 БМП "Мардер".

https://ria.ru/20220613/ssha-1795086650.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1795059301.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795145801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир зеленский, оружие