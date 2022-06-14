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Российский посол надеется на развитие отношений с Францией - РИА Новости, 14.06.2022
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Российский посол надеется на развитие отношений с Францией
Российский посол надеется на развитие отношений с Францией - РИА Новости, 14.06.2022
Российский посол надеется на развитие отношений с Францией
Посол РФ в Париже Алексей Мешков уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:01
2022-06-14T15:05
цены на нефть
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ПАРИЖ, 14 июня - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств."Россия всегда была крупнейшей евразийской державой, таковой она и останется. Друзья у нас есть по всему миру: и в Азии, и в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Да и в Европе тоже. С вами мы и будем развивать добрососедские и взаимовыгодные отношения. Уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств. Впрочем, и сегодня у нас во Франции немало друзей", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795215108.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, франция, азия, swift, сбербанк россии
15:01 14.06.2022 (обновлено: 15:05 14.06.2022)
 
Российский посол надеется на развитие отношений с Францией

Посол Мешков надеется, что Франция вернется в число дружественных России государств

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июня - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств.
"Россия всегда была крупнейшей евразийской державой, таковой она и останется. Друзья у нас есть по всему миру: и в Азии, и в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Да и в Европе тоже. С вами мы и будем развивать добрососедские и взаимовыгодные отношения. Уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств. Впрочем, и сегодня у нас во Франции немало друзей", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14:53
Объем торговых обменов между Россией и Францией беспрецедентно сократился
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:00
Макрон собрался в Киев: за эскалацию кризиса заплатят французы
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияФранцияАзияSWIFTСбербанк России
 
 
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