https://ria.ru/20220614/posol-1795217171.html

Российский посол надеется на развитие отношений с Францией

Российский посол надеется на развитие отношений с Францией - РИА Новости, 14.06.2022

Российский посол надеется на развитие отношений с Францией

Посол РФ в Париже Алексей Мешков уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:01

2022-06-14T15:01

2022-06-14T15:05

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ПАРИЖ, 14 июня - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств."Россия всегда была крупнейшей евразийской державой, таковой она и останется. Друзья у нас есть по всему миру: и в Азии, и в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Да и в Европе тоже. С вами мы и будем развивать добрососедские и взаимовыгодные отношения. Уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств. Впрочем, и сегодня у нас во Франции немало друзей", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220614/frantsiya-1795215108.html

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

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цены на нефть, владимир путин, россия, франция, азия, swift, сбербанк россии