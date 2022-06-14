15:01 14.06.2022 (обновлено: 15:05 14.06.2022)
Российский посол надеется на развитие отношений с Францией
Посол Мешков надеется, что Франция вернется в число дружественных России государств
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 июня - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств.
"Россия всегда была крупнейшей евразийской державой, таковой она и останется. Друзья у нас есть по всему миру: и в Азии, и в Африке, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Да и в Европе тоже. С вами мы и будем развивать добрососедские и взаимовыгодные отношения. Уверен, что Франция вернётся в число дружественных России государств. Впрочем, и сегодня у нас во Франции немало друзей", - сказал Мешков на приеме в посольстве по случаю Дня России.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.