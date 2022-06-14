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Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220614/polosy-1795218964.html
Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье
Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.06.2022
Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье
В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:11
2022-06-14T15:11
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
самокаты
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также доработают схемы размещения парковок, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."В каждом городе совместно с администрациями будут доработаны схемы размещения парковок. В тех местах, где они наиболее востребованы – будут установлены дополнительные стационарные конструкции. Там, где это не требуется, будут созданы зоны виртуальных парковок. Также будут организованы специальные полосы на тротуарах – планируется охватить порядка 10 городов, где кикшеринг пользуется популярностью", - сказано в сообщении.Отмечается, что для подмосковных пользователей электросамокатов установят единый порядок предоставления услуг кикшеринга. При этом операторы будут выбираться на конкурсной основе. Такие нововведения внедрят в 2023 году.
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общество, московская область (подмосковье), самокаты
15:11 14.06.2022
 

Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки катаются на электросамокате
Девушки катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки катаются на электросамокате . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также доработают схемы размещения парковок, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"В каждом городе совместно с администрациями будут доработаны схемы размещения парковок. В тех местах, где они наиболее востребованы – будут установлены дополнительные стационарные конструкции. Там, где это не требуется, будут созданы зоны виртуальных парковок. Также будут организованы специальные полосы на тротуарах – планируется охватить порядка 10 городов, где кикшеринг пользуется популярностью", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для подмосковных пользователей электросамокатов установят единый порядок предоставления услуг кикшеринга. При этом операторы будут выбираться на конкурсной основе. Такие нововведения внедрят в 2023 году.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Самокаты
 
 
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