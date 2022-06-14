https://ria.ru/20220614/polosy-1795218964.html

Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье

Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.06.2022

Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье

В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:11

2022-06-14T15:11

2022-06-14T15:11

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

самокаты

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также доработают схемы размещения парковок, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."В каждом городе совместно с администрациями будут доработаны схемы размещения парковок. В тех местах, где они наиболее востребованы – будут установлены дополнительные стационарные конструкции. Там, где это не требуется, будут созданы зоны виртуальных парковок. Также будут организованы специальные полосы на тротуарах – планируется охватить порядка 10 городов, где кикшеринг пользуется популярностью", - сказано в сообщении.Отмечается, что для подмосковных пользователей электросамокатов установят единый порядок предоставления услуг кикшеринга. При этом операторы будут выбираться на конкурсной основе. Такие нововведения внедрят в 2023 году.

https://ria.ru/20220324/elektrosamokat-1779848863.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье), самокаты