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Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье
Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.06.2022
Специальные полосы на тротуарах для электросамокатов создадут в Подмосковье
В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:11
2022-06-14T15:11
2022-06-14T15:11
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
самокаты
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Московской области в порядка 10 городах, где кикшеринг пользуется популярностью, организуют специальные полосы на тротуарах для электросамокатов, также доработают схемы размещения парковок, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."В каждом городе совместно с администрациями будут доработаны схемы размещения парковок. В тех местах, где они наиболее востребованы – будут установлены дополнительные стационарные конструкции. Там, где это не требуется, будут созданы зоны виртуальных парковок. Также будут организованы специальные полосы на тротуарах – планируется охватить порядка 10 городов, где кикшеринг пользуется популярностью", - сказано в сообщении.Отмечается, что для подмосковных пользователей электросамокатов установят единый порядок предоставления услуг кикшеринга. При этом операторы будут выбираться на конкурсной основе. Такие нововведения внедрят в 2023 году.
https://ria.ru/20220324/elektrosamokat-1779848863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), самокаты