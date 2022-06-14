https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795150219.html
Поклонскую назначили советником генпрокурора
Поклонскую назначили советником генпрокурора - РИА Новости, 14.06.2022
Поклонскую назначили советником генпрокурора
Наталья Поклонская стала советником генерального прокурора. Об этом она сообщила в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:47
2022-06-14T11:47
2022-06-14T12:59
наталья поклонская
политика
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795156296_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_42b887a5b4626735c2368d00687f6a64.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Наталья Поклонская стала советником генерального прокурора. Об этом она сообщила в Telegram-канале. "Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе", — написала Поклонская.Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила, что глава ведомства подписал соответствующий приказ.По словам Поклонской, она прекращает публичную деятельность и больше не будет вести страницы в соцсетях, а сосредоточится на выполнении поставленных генпрокурором задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре". Накануне президент Владимир Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Этот пост она заняла в начале февраля, курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом и управление культуры и искусства.Осенью прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а затем она отказалась от должности по личным обстоятельствам.С 2016 по 2021 год Поклонская была депутатом Госдумы, а до этого — прокурором Республики Крым. На эту должность ее назначили после воссоединения полуострова с Россией.
https://ria.ru/20220613/poklonskaya-1795002541.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795156296_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d748efc6cd5e4cb9700e76321615aad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья поклонская, политика, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
11:47 14.06.2022 (обновлено: 12:59 14.06.2022)
Поклонскую назначили советником генпрокурора
Наталью Поклонскую назначили советником генпрокурора России
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Наталья Поклонская стала советником генерального прокурора. Об этом она сообщила
в Telegram-канале.
"Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе", — написала Поклонская.
Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила, что глава ведомства подписал соответствующий приказ.
По словам Поклонской, она прекращает публичную деятельность и больше не будет вести страницы в соцсетях, а сосредоточится на выполнении поставленных генпрокурором задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре".
"Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры", — добавила новый советник генпрокурора.
Накануне президент Владимир Путин
освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества
. Этот пост она заняла в начале февраля, курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом и управление культуры и искусства.
Осенью прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
, но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а затем она отказалась от должности по личным обстоятельствам.
С 2016 по 2021 год Поклонская была депутатом Госдумы
, а до этого — прокурором Республики Крым
. На эту должность ее назначили после воссоединения полуострова с Россией
.