https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795150219.html

Поклонскую назначили советником генпрокурора

Поклонскую назначили советником генпрокурора - РИА Новости, 14.06.2022

Поклонскую назначили советником генпрокурора

Наталья Поклонская стала советником генерального прокурора. Об этом она сообщила в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:47

2022-06-14T11:47

2022-06-14T12:59

наталья поклонская

политика

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795156296_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_42b887a5b4626735c2368d00687f6a64.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Наталья Поклонская стала советником генерального прокурора. Об этом она сообщила в Telegram-канале. "Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе", — написала Поклонская.Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила, что глава ведомства подписал соответствующий приказ.По словам Поклонской, она прекращает публичную деятельность и больше не будет вести страницы в соцсетях, а сосредоточится на выполнении поставленных генпрокурором задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре". Накануне президент Владимир Путин освободил Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Этот пост она заняла в начале февраля, курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом и управление культуры и искусства.Осенью прошлого года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, но сперва возникла заминка с ее отъездом на новое место работы, а затем она отказалась от должности по личным обстоятельствам.С 2016 по 2021 год Поклонская была депутатом Госдумы, а до этого — прокурором Республики Крым. На эту должность ее назначили после воссоединения полуострова с Россией.

https://ria.ru/20220613/poklonskaya-1795002541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

наталья поклонская, политика, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов