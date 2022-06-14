https://ria.ru/20220614/poboi-1795198106.html

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за повторные побои

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за повторные побои - РИА Новости, 14.06.2022

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за повторные побои

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью за... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:56

2022-06-14T13:56

2022-06-14T13:56

госдума рф

павел крашенинников

общество

россия

домашнее насилие

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью за преступления, связанные с насилием.Ранее на пленарном заседании во вторник законопроект был принят во втором чтении.Инициатива предлагает усилить ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершенные с применением насилия. Побоями считаются повреждения, не причинившие вред здоровью человека, например, ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей.Согласно документу, за побои, которые совершаются третий раз и более, преступнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.Как ранее отмечал глава комитета палаты по госстроительству Павел Крашенинников, нельзя игнорировать предшествующую судимость за побои, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности - "это указывает на склонность к разрешению конфликтов насилием и устойчивую форму поведения виновного".Согласно действующему законодательству, за нанесение побоев виновный на первый раз наказывается по статье 6.1.1 КоАП, предусматривающая штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток.За повторные побои наступает уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев. В то же время, если побои наносятся уже, к примеру, третий раз, нарушителя снова привлекают к административной ответственности, отмечали в думском комитете по госстроительству.Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон, вносящий изменение в Налоговый кодекс, который освобождает потерпевших по делам о повторных побоях при подаче иска в суд о возмещении имущественного ущерба или морального вреда, причиненных лицами, имеющими судимость за аналогичное преступление. Эта льгота предоставляется при условии совершения таких деяний одним и тем же лицом в отношении одного и того же лица. Сейчас размер соответствующей госпошлины составляет 300 рублей.

https://ria.ru/20220531/izbienie-1792059778.html

https://ria.ru/20220604/proisshestvie-1793153314.html

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, павел крашенинников, общество, россия, домашнее насилие