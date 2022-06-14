https://ria.ru/20220614/pobeda-1795199688.html

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 14.06.2022

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг

Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, признал законным штраф в 100 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на авиакомпанию... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:31

2022-06-14T16:31

2022-06-14T16:31

туризм

туризм

новости - туризм

москва

екатеринбург

сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_bf5fe380263722cc22a49c4c99cd7cf3.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, признал законным штраф в 100 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" за отказ пассажиру с билетом в перевозке из-за отсутствия свободных мест.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу дочернего лоукостера "Аэрофлота" на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Суды отказали "Победе", просившей признать незаконным постановление надзорного ведомства от 29 июля 2021 года о привлечении ее к административной ответственности.Первая инстанция установила, что рейс из Екатеринбурга в Сочи в марте 2021 года выполнялся на самолете Boeing 737-800, в котором 189 мест для пассажиров, при этом на рейс было продано 197 билетов. В итоге в перелете было отказано пяти пассажирам. Один них, купивший билет за месяц до полета, пожаловался в Роспотребнадзор.Ведомство признало, что авиакомпания вводит потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара или услуги, и выписало минимальный предусмотренный этой статьей для юрлиц штраф.В суде авиакомпания заявила, что продажа лишних билетов произошла из-за сбоя в работе системы бронирования. Суд тем не менее согласился с доводами ответчика о том, что у перевозчика было достаточно времени – почти месяц, чтобы "решить вопрос о расторжении договора", но никаких мер им предпринято не было. Апелляционная инстанция в феврале оставила решение в силе.

https://ria.ru/20220608/citrus-1793954378.html

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

москва

екатеринбург

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, москва, екатеринбург, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот, boeing 737-800, девятый арбитражный апелляционный суд, туристы, авиакомпании, аэропорты