https://ria.ru/20220614/pobeda-1795199688.html
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 14.06.2022
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг
Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, признал законным штраф в 100 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на авиакомпанию... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:31
2022-06-14T16:31
2022-06-14T16:31
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, признал законным штраф в 100 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" за отказ пассажиру с билетом в перевозке из-за отсутствия свободных мест.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу дочернего лоукостера "Аэрофлота" на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Суды отказали "Победе", просившей признать незаконным постановление надзорного ведомства от 29 июля 2021 года о привлечении ее к административной ответственности.Первая инстанция установила, что рейс из Екатеринбурга в Сочи в марте 2021 года выполнялся на самолете Boeing 737-800, в котором 189 мест для пассажиров, при этом на рейс было продано 197 билетов. В итоге в перелете было отказано пяти пассажирам. Один них, купивший билет за месяц до полета, пожаловался в Роспотребнадзор.Ведомство признало, что авиакомпания вводит потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара или услуги, и выписало минимальный предусмотренный этой статьей для юрлиц штраф.В суде авиакомпания заявила, что продажа лишних билетов произошла из-за сбоя в работе системы бронирования. Суд тем не менее согласился с доводами ответчика о том, что у перевозчика было достаточно времени – почти месяц, чтобы "решить вопрос о расторжении договора", но никаких мер им предпринято не было. Апелляционная инстанция в феврале оставила решение в силе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, екатеринбург, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэрофлот, boeing 737-800, девятый арбитражный апелляционный суд, туристы, авиакомпании, аэропорты
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за овербукинг
Окружной суд подтвердил штраф авиакомпании "Победа" в 100 тысяч рублей за овербукинг
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, признал законным штраф в 100 тысяч рублей, наложенный Роспотребнадзором на авиакомпанию "Победа" за отказ пассажиру с билетом в перевозке из-за отсутствия свободных мест.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу дочернего лоукостера "Аэрофлота" на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Суды отказали "Победе", просившей признать незаконным постановление надзорного ведомства от 29 июля 2021 года о привлечении ее к административной ответственности.
Первая инстанция установила, что рейс из Екатеринбурга в Сочи в марте 2021 года выполнялся на самолете Boeing 737-800, в котором 189 мест для пассажиров, при этом на рейс было продано 197 билетов. В итоге в перелете было отказано пяти пассажирам. Один них, купивший билет за месяц до полета, пожаловался в Роспотребнадзор.
Ведомство признало, что авиакомпания вводит потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара или услуги, и выписало минимальный предусмотренный этой статьей для юрлиц штраф.
В суде авиакомпания заявила, что продажа лишних билетов произошла из-за сбоя в работе системы бронирования. Суд тем не менее согласился с доводами ответчика о том, что у перевозчика было достаточно времени – почти месяц, чтобы "решить вопрос о расторжении договора", но никаких мер им предпринято не было. Апелляционная инстанция в феврале оставила решение в силе.