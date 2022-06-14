https://ria.ru/20220614/pobeda-1795187357.html
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией - РИА Новости, 14.06.2022
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:27
2022-06-14T13:27
2022-06-14T13:27
россия
общество
курильские острова
япония
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746129791_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_a70938ee538eabb29edb5e56d5f55656.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией."Я не видел такого обращения и ничего не могу сказать по этому", - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220610/senator-1794560908.html
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746129791_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2b3c1aee3f81da007e21c3ccc24d342f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, курильские острова, япония, дмитрий песков
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией
Песков заявил, что не видел обращения о возвращении 3 сентября как Дня победы над Японией