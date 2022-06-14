https://ria.ru/20220614/pobeda-1795187357.html

В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией

В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией - РИА Новости, 14.06.2022

В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:27

2022-06-14T13:27

2022-06-14T13:27

россия

общество

курильские острова

япония

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией."Я не видел такого обращения и ничего не могу сказать по этому", - сказал Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/senator-1794560908.html

россия

курильские острова

япония

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, курильские острова, япония, дмитрий песков