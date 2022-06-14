Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/pobeda-1795187357.html
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией - РИА Новости, 14.06.2022
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:27
2022-06-14T13:27
россия
общество
курильские острова
япония
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746129791_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_a70938ee538eabb29edb5e56d5f55656.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией."Я не видел такого обращения и ничего не могу сказать по этому", - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220610/senator-1794560908.html
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746129791_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2b3c1aee3f81da007e21c3ccc24d342f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, курильские острова, япония, дмитрий песков
13:27 14.06.2022
 
В Кремле не видели обращения курильчан о возвращении Дня победы над Японией

Песков заявил, что не видел обращения о возвращении 3 сентября как Дня победы над Японией

© РИА Новости / Семен Раскин / Перейти в фотобанкВстреча парламентеров капитулировавшей Квантунской армии
Встреча парламентеров капитулировавшей Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Семен Раскин
Перейти в фотобанк
Встреча парламентеров капитулировавшей Квантунской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не видел обращения курильчан о том, чтобы вернуть дату 3 сентября как День победы над Японией.
"Я не видел такого обращения и ничего не могу сказать по этому", - сказал Песков журналистам.
Вид на храм Василия Блаженного и Красную площадь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:34В России
Российский сенатор предложил вернуть День Победы над Японией
 
РоссияОбществоКурильские островаЯпонияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала