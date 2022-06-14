https://ria.ru/20220614/pmef-1795195438.html

Путин проведет встречу с военкорами в рамках ПМЭФ

Путин проведет встречу с военкорами в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Путин проведет встречу с военкорами в рамках ПМЭФ

Владимир Путин в рамках Питерского международного экономического форума проведет встречу с военными корреспондентами и главами российских СМИ, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:47

2022-06-14T13:47

2022-06-14T14:22

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владимир Путин в рамках Питерского международного экономического форума проведет встречу с военными корреспондентами и главами российских СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У президента (Владимира Путина - ред.) будет встреча с военными корреспондентами, с руководителями информационных подразделений, а также главами российских телевизионных СМИ, печатных СМИ, интернет-СМИ, речь идет о тех, кто занимается информационной деятельностью. С ними будет открытая часть, большая часть будет закрытой, наверняка у тех, кто работает в информационном мире и затрагивает темы, связанные и с экономикой, и со специальной военной операцией, конечно же, у них много вопросов к президенту. Иных встреч не планируется", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что в рамках ПМЭФ состоится пленарное заседание, на котором пройдет выступление президента РФ.Юбилейный XXV Петербургский Международный экономический форум пройдет 15-18 июня.

https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794777489.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, владимир путин