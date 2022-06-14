https://ria.ru/20220614/pmef-1795191672.html

Песков назвал основные темы ПМЭФ

Песков назвал основные темы ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Песков назвал основные темы ПМЭФ

На Санкт-Петербургском экономическом форуме будут обсуждаться новые возможности после санкций. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:38

2022-06-14T13:38

2022-06-14T14:55

дмитрий песков

россия

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На Санкт-Петербургском экономическом форуме будут обсуждаться новые возможности после санкций.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220608/pmef-1794025836.html

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дмитрий песков, россия, экономика, владимир путин